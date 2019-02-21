10 интересных фактов, которые вы должны знать о черных дырах

Представьте материю, упакованную так плотно, что ничто не может покинуть ее пределы. Ни луна, ни планета, ни даже свет. Таковые черные дыры — точки, в которых гравитационная сила настолько велика, что представляет собой опасность для всего, что случайно перейдет роковую черту рядом с черной дырой. Мы часто говорим о том, откуда берутся черные дыры и почему они так важны. Здесь вы найдете десять фактов о черных дырах — освежите в памяти свои знания этих прекрасных объектов.