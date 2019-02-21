Скелет викинга, найденный в Швеции, принадлежит женщине

Новости науки: Среди воинов-викингов, живших много веков назад, были женщины.

Останки были найдены в Бирке — крупнейшем торговом и экономическом центре шведских викингов 800-975 годов, который сейчас отождествляется с небольшим островком Бьёркё на озере Меларен, Швеция.

Догадки о том, что останки древнего погребенного воина могут принадлежать женщине, появились не сразу. Сначала, когда могила была впервые обнаружена в 1878 году, считалось, что останки принадлежали высокопоставленному воину-мужчине: человек был похоронен вместе со своим оружием превосходного качества и полным игровым набором, которые ранее находили в могилах военачальников. Рядом находились другие могилы, также заполненные оружием, а сам участок погребения находился за воротами крепости — все говорило о том, что это была мужская среда. Однако все предыдущие археологи не стали проводить подробный анализ костей, определив пол исходя из содержимого могилы, — это коснулось и этого скелета.

"Важно помнить, что, когда могила была обнаружена, мужской пол не только ассоциировался с гендерной идентичностью мужчины, но и само военное дело считалось исключительно мужским занятием. Та же самая интерпретация, несомненно, была бы сделана, если бы человеческая кость в могиле вообще не сохранилась", — подчеркивают авторы. Их статья опубликована в журнале Antiquity.

Изображение найденного захоронения в 1878 году

В 2017 году анализ ДНК древних костей все же был проведен: он показал, что скелет на самом деле был женским и что женщины-викинги существовали не только в мифах. Полученные результаты стали своего рода сенсацией, привлекли внимание ученых всего мира и повлекли за собой беспрецедентные публичные дебаты и множество критических замечаний, включая идею о том, что исследователи специально искали женщин-викингов или даже нарочно проанализировали не тот скелет. Специалисты, однако, придерживаются своей точки зрения, не только настаивая на том, что они изучили нужный скелет, который был похоронен один, но и подчеркивают, что критики ставят под сомнение только интерпретацию скелета воином, поскольку индивид оказался женщиной.

Место находки захоронения

"У нас нет никаких предвзятых чувств относительно того, чтобы в могиле должна быть похоронена обязательно женщина-воин, как и того, чтобы доказать, что таких женщин-викингов было гораздо больше. Просто интересно, что это, похоже, имело место. В ходе нашего исследования — и тем более после публикации 2017 года — было познавательно узнать, сколько людей, по-видимому, нуждается в том, чтобы этого не было", — пишут авторы.

Оружие, найденное в могиле

В то время как у исследователей есть только один пример женщины-воина среди викингов, они выразили сомнение в том, что этот индивид — единственный в мире викингов. По их мнению, вполне вероятно, что другие женщины тоже брали в руки оружие наряду с мужчинами и, возможно, даже занимали командные должности. Например, скелет в Бирке был одет в высококачественную одежду, а рядом находился игровой набор — все это указывает на то, что женщина все же обладала определенной властью. Как утверждают ученые, находка корректирует наши знания об этом периоде и народе и бросает вызов стереотипам, еще больше расширяя понимание эпохи викингов как времени критических культурных трансформаций.