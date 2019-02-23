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Суббота, 23.02.2019
Различные открытия, которые были сделаны случайно (Фото)
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Различные открытия, которые были сделаны случайно (Фото)

Изобретение, появившееся случайно, всегда радует, хотя и вызывает много каверзных вопросов вроде "А что если?" или "Как это приживется?". Порой результаты и успех могут ошарашить даже самого незадачливого изобретателя, который думал, что у него "не вышло" или "получилось не так". Существует масса вещей, изобретенных по чистой случайности или нелепости. Например, эти 20 находок. Может быть, они и появились по ошибке, но без них мир был бы совсем другим.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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19:31 Сегодня Телеграф
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