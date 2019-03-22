Чем старше мы становимся, тем чаще нам кажется, что жизнь течет все быстрее

Новости науки: И этому есть научное объяснение.

Согласно новому исследованию Университета Дьюка (США), изменение в том, как мы воспринимаем время на протяжении всей жизни, происходит из-за того, что способность мозга обрабатывать изображения замедляется вследствие его естественного развития и износа.

"Люди часто удивляются тому, как много они помнят в те дни, которые, казалось, длились вечно в их юности. Однако, согласно результатам нашей работы, дело не в том, что их переживания были намного глубже или более значимыми, просто они обрабатывались гораздо быстрее", - утверждает ведущий автор исследования Адриан Бежан (Adrian Bejan). Соответствующая статья опубликована в журнале European Review.

По его словам, по мере того как пучки нервов и нейронов, которые составляют наш мозг, развиваются в своем размере и сложности, электрические сигналы, которые кодируют сенсорные данные, проходят более длинные пути. Размер тела также увеличиваются, физически удлиняя нервы, которые предоставляют мозгу информацию на обработку. Нервные волокна считаются хорошими проводниками электричества, но они неидеальны: дополнительное белое вещество замедляет передачу данных. Еще одну важную роль играет износ тела, утверждает исследователь. По мере старения нейронных путей они также деградируют, что еще больше ослабляет их способность передавать информацию.

Совокупность этих двух факторов замедляет способность нашего мозга транспортировать и, следовательно, обрабатывать данные. По словам Беджана, одним из очевидных признаков снижения скорости обработки с возрастом может считаться тот факт, что дети, как правило, чаще двигают глазами, чем взрослые. Дело не в том, что они более энергичны или имеют более короткие интервалы внимания - молодой мозг быстрее поглощает, обрабатывает и интегрирует новую информацию, а это означает, что им нужно меньше времени, чтобы сосредоточиться на том или ином объекте.

Согласно результатам исследования, пожилые люди в основном фиксируют меньше новых изображений и образов за тот же период времени, чем молодые, из-за процессов, описанных выше. Это и дает ощущение, что время проходит быстрее. Объективное время и время, воспринимаемое человеческим разумом, - не одно и то же, говорится в статье, поскольку наш мозг, как правило, отслеживает время по количеству новой информации, которую он получает.

"Человеческий разум ощущает изменение времени, когда меняются воспринимаемые образы. Настоящее отличается от прошлого, потому что умственное восприятие изменилось, а не потому, что прозвенел таймер на часах. Дни, казалось, длились дольше в вашей юности, потому что молодой ум получает больше образов в течение одного дня, чем тот же ум в старости", - объясняет Бежан.