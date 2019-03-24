Первый пилотируемый запуск Crew Dragon возможно перенесут

Новости науки: Первый пилотируемый запуск космического корабля состоится не ранее конца ноября этого года.

О возможном переносе сроков первого пилотируемого запуска нового детища SpaceX сообщили в ТАСС. Агентство сослалось не неназванного собеседника в ракетно-космической индустрии.

Причиной, по его словам, стала неудовлетворительная квалификация космического корабля. Ранее сообщалось, что первый старт нового "Дракона" с экипажем на борту можно ожидать уже в июле.

Напоминаем, что Crew Dragon уже выполнил первый беспилотный полет, успешно пристыковавшись к Международной космической станции и вернувшись на Землю.

Повышенный интерес к кораблю связан в том числе с планами NASA отказаться от эксплуатации российских "Союзов", де-факто переложив финансирование российской пилотируемой космонавтики на плечи России. Россия, напомним, сейчас активно работает над перспективным космическим кораблем "Федерация".