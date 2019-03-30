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Суббота, 30.03.2019

Полет нормальный: прошел первый испытательный полет марсианского вертолета NASA

"Вертолет весом не более 4 фунтов (1,8 кг) представляет собой демонстрационный проект в области технологий, который в настоящее время проходит строгий процесс проверки", - отмечается в сообщении. Беспилотный вертолет планируют отправить на Марс в июле 2020 года вместе с новым ровером в рамках миссии Mars-2020. В течение месяца после прибытия на Марс Mars Helicopter должен совершить 30-секундный пробный подъем на три метра, а потом - как минимум пять дальних полетов.
www.ukrinform.ru
Фото: www.ukrinform.ru
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НАСА, Видео, Испытание, Марсианский вертолет, Первый испытательный полет.
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