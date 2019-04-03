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Среда, 03.04.2019
Невероятные детали, в которые верят приверженцы теории плоской Земли (Фото)
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Невероятные детали, в которые верят приверженцы теории плоской Земли (Фото)

Есть люди, которые верят, что Земля плоская, несмотря на все доказательства обратного. Они полагают, что признание факта круглой Земли – это некий заговор правительств, космических агентств и частных корпораций. В то же время Марс они считают круглым. Попытка доказать, что Земля плоская - тяжелая работа и часто приверженцы этой теории идут на крайние меры, делая нелепые заявления, запуская ракеты и спутники или собираясь в путешествие на край Земли. Вот десять любопытных фактов о приверженцах теории плоской Земли.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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