Снимки со спутника, которые показывают влияние человека на нашу планету (Фото)

Художник Бенджамин Грант исследует то, как человек за столько лет существования успел изменить облик Земли. Для этого Грант выбирает спутниковые снимки, сделанные DigitalGlobe, которые наглядно показывают результаты действий умелых рук человека. Красота снимков несомненно привлекает внимание и призывает нас сделать шаг назад, чтобы появилась возможность наконец увидеть, как же наш мир быстро меняется.