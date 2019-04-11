Одной бедой меньше: Бактерии могут помочь в борьбе с ямами на дорогах

Новости науки: Бактерии могут предотвратить образование дорожных ям.

Для безопасности автомобилистов и пешеходов, зимние обледенелые дороги обильно посыпаются антиобледенительными растворами. К сожалению, они негативно влияют на находящийся под слоем льда бетон, разрушая его и образуя дорожные ямы.

Исследователи из Дрексельского университета в Филадельфии обнаружили, что некоторые группы бактерий могут устранить этот побочный эффект, и даже сделать дороги более прочными. Добавив их в существующие растворы, можно остановить образование разрушительных веществ и провоцировать образование крепкого цемента.

Как правило, средства против льда содержат огромное количество хлорида кальция, который ступает в реакцию с содержащимся в бетонных дорогах гидроксидом кальция и провоцирует возникновение оксихлорида кальция. Он расширяется внутри бетона и становится причиной трещин, вследствие которых и возникают дорожные ямы.

Исследователи из Филадельфии обнаружили, что добавив в состав бетонных дорог штамм бактерий Sporosarcina pasteurii и необходимые им питательные вещества, такого эффекта можно избежать. Взаимодействуя с антиобледенительными растворами, они способны превращать хлорид кальция в карбонат кальция, который является природным цементом и придает дороге дополнительную прочность.

В ходе исследования была создана серия образцов бетона, устойчивого к растворам против льда. Они подвергались воздействию хлорида кальция на протяжении 28 дней и оказалось, что бетон с содержанием бактерий Sporosarcina pasteurii действительно не разрушается, а становится прочнее. Благодаря образованию частичек природного цемента, бетонная дорога стала лучше выдерживать акустические колебания, возникающие из-за проезжающих машин.