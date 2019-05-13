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Ученые доказали, что влияние возраста отца влияет на здоровье его потомства

Ученые доказали, что влияние возраста отца влияет на здоровье его потомства
10:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Однако это касается и организма мужчины: обзор исследований, проведенных в этой области за последние 40 лет, показал, что возраст отца также оказывает сильнейшее влияние на его потомство.

Принято считать, что физиологические изменения, происходящие с женским организмом после приблизительно 35 лет, способны негативно сказываться на течении беременности и здоровье будущего ребенка. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Maturitas. 

Стоит сказать, что не существует определенного, единого для всех возраста, после которого родителей можно было бы назвать "поздними"; как правило, оценки медиков колеблются в промежутке от 35 до 45 лет. Тем не менее, в связи с быстрыми изменениями в демографии по всему миру, растет число детей, рожденных родителями уже совсем не юного возраста. И если опасности, связанные с возрастом матери, вполне осознаются и ими самими, и медиками, то влияние возраста отца до сих пор остается предметом дискуссий. 

Воспаления во время беременности связали с психическими расстройствами ребенка

Поэтому в новой работе Глория Бахман (Gloria Bachmann) и ее коллеги из Ратгерского университета постарались оценить и обобщить имеющиеся данные по этой проблеме. Увы, они подтвердили, что мужчины, зачавшие ребенка в возрасте более 45 лет, подвергают своих партнерш повышенным рискам в ходе беременности, включая развитие токсикоза и преждевременные роды. В среднем такие дети получают более низкие оценки по шкале Апгар, медленнее набирают вес и чаще страдают от различных нарушений в развитии. Это негативное влияние сохраняется и в дальнейшей жизни: авторы статьи сообщают, что впоследствии у этих детей чаще встречается целый ряд заболеваний — от онкологических до психических. 

Все эти проблемы авторы связывают с рядом неизбежных возрастных отклонений, накапливающихся в организме отца. На здоровье потомства могут влиять и понизившиеся качество и количество спермы, уменьшение количества тестостерона и тому подобное.

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Исследования, Отцовство, Наука, Рождение ребенка.
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