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Ученые определили связь между IQ человека и музыкой, которую он слушает

Ученые определили связь между IQ человека и музыкой, которую он слушает
19:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости науки: Есть ли связь между музыкальными предпочтениями человека и его IQ? Ученые смогли ответить на этот вопрос.

Вопросом, какую музыку слушают самые умные люди, заинтересовались ученые Оксфордского университета Брукса (Великобритания). Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Психологи изучили музыкальные вкусы 467 хорватских старшеклассников. Добровольцев также попросили пройти IQ-тест.

Участники с высоким коэффициентом интеллекта оказались любителями инструментальной музыки – эмбиент-электроники, джаза и классики.

Они также отметили, что любят анализировать композиции и ценят технику исполнения.

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Ранее психологи Кембриджского университета совместно с коллегами из США установили связь между типом личности человека и его музыкальным вкусом.

Экстраверты предпочитают легкую, расслабляющей и акустическую музыку, которая "создает фон". Тяжелые жанры, от классического рока до электронной музыки, нравятся в основном людям невротического типа личности.

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Исследование, Музыка, IQ, Интеллект.
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