Ученые определили связь между IQ человека и музыкой, которую он слушает

Вопросом, какую музыку слушают самые умные люди, заинтересовались ученые Оксфордского университета Брукса (Великобритания). Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.
Психологи изучили музыкальные вкусы 467 хорватских старшеклассников. Добровольцев также попросили пройти IQ-тест.
Участники с высоким коэффициентом интеллекта оказались любителями инструментальной музыки – эмбиент-электроники, джаза и классики.
Они также отметили, что любят анализировать композиции и ценят технику исполнения.
Ранее психологи Кембриджского университета совместно с коллегами из США установили связь между типом личности человека и его музыкальным вкусом.
Экстраверты предпочитают легкую, расслабляющей и акустическую музыку, которая "создает фон". Тяжелые жанры, от классического рока до электронной музыки, нравятся в основном людям невротического типа личности.