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Найдены черви, которые поедают камни

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Найдены черви, которые поедают камни
09:49 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Обычно эти черви питаются древесиной, но открытые существа поедали карбонатный известняк.

Ученые пока не знают, зачем найденные шашни пропускают через себя известняк.

Исследователи из Северо-Восточного университета (США) обнаружили на Филиппинах новый вид шашней — двустворчатых моллюсков. Подробнее о находке авторы рассказывают в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 

Шашень — вид морских двустворчатых моллюсков из семейства корабельных червей. Они обладают длинным телом, которое может достигать 50 сантиметров, со створкой на переднем конце — она позволяет сверлить древесину. Эти моллюски считались вредителями в античном мире, так как сгрызали дно кораблей. Разные народы защищали свои суда по-своему: египтяне красили, римляне обивали металлом, а китайцы прокладывали между двойной оболочкой козьи шкуры.

Несколько лет назад ученые услышали о необычном шашне, который обитает в реке Абатан, протекающей на острове Бохоль Филиппинского архипелага. Они отправились туда, чтобы проверить рассказы местных жителей. В подводных известняковых скалах они нашли норы, характерные для шашней, и самих червей. Новый вид назвали Lithoredo abatanica.

Исследователи извлекли несколько белотелых существ и провели ряд тестов. Они изучили анатомические особенности животных. Длина шашней варьируется от пяти до десяти сантиметров, у них отсутствуют острые зубцы, которыми пользуются их сородичи для сверления древесины, зато они обладают резцами, похожими на шпатель. Кроме того, для них характерен длинный кишечник. При вскрытии специалисты обнаружили там известняк — тот же, в котором нашли червей. Посадив моллюсков в аквариум, они увидели, что те выпускают эти камни из сифона — органа для вывода отходов.

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Зачем L. abatanica потребляют камень, пока не известно. Их сородичи переваривают измельченную древесину благодаря симбиотическим бактериям, которые живут в жабрах. Питание нового вида остается загадкой. Ученые предполагают, что известняк может помогать им измельчать планктон. С другой стороны, возможно, эти существа научились извлекать питательные вещества из самих камней таким способом, о котором мы пока не знаем. Сейчас биологи работают над секвенированием генома L. abatanica. Это поможет понять, как функционирует их метаболизм. 

Ранее предков червей назвали причиной первого глобального потепления, которое привело к Кембрийскому взрыву, произошедшему примерно 540 миллионов лет назад.

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Исследования, Наука, Черви, Камни, Шашень.
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