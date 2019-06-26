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Стало известно, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться

Стало известно, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться
11:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Поскольку у головоногих нет позвоночного столба, их ганглии (скопления нервных клеток) распространены по всему телу.

Выводы сделаны на основе метаанализа предыдущих работ и наблюдений за поведением головоногих.

Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США). 

Эта работа основывается на заключениях о том, что присоски на щупальцах осьминога могут инициировать действия в ответ на информацию, которую они получают из окружающей среды, и координировать свои движения с соседними присосками. Этот феномен уникален, потому что он подразумевает совершенно иную архитектуру нервной системы, нежели у позвоночных. 

Эволюция осьминогов проходила уже после того, как животные разделились на позвоночных и беспозвоночных 500 миллионов лет назад. Нервная система позвоночных сосредоточена в головном и спинном мозге. Она централизована и устроена по принципу восходящих и нисходящих связей. Поэтому мозг сначала получает информацию о стимулах, а затем, после обработки сигналов, выдает реакцию на них. У осьминогов она устроена совершенно иначе. 

В процессе эволюции крупные образования ганглиев превратились в мозг, но при этом в щупальцах сохранилась собственная архитектура. 

"Щупальца осьминога имеют нервное кольцо, которое обходит мозг, поэтому они могут делиться информацией друг с другом, не сообщая ее мозгу. Последний не знает, где находятся щупальца в пространстве, но сами щупальца прекрасно осведомлены о положении относительно друг друга, и это позволяет им координировать действия во время передвижения", — сказал один из авторов статьи Доминик Сивитилли (Dominic Sivitilli).

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Исследователи работали с двумя видами осьминогов: гигантским осьминогом (Enteroctopus dofleini) и красным осьминогом (Octopus rubescens). Они объединили методы отслеживания поведения и записи нейронной активности, чтобы понять, как щупальца осьминогов координируют огромный объем сенсорной и моторной информации для принятия решений. Они выдавали животным разные предметы, например шлакоблоки и кубики LEGO, или запускали их в лабиринты с едой. Опыты подтвердили гипотезу о самостоятельной нервной системе щупалец и продемонстрировали, как происходит принятие множества мелких решений ганглиями. 

В прошлом году биологи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса проверили в опытах на осьминогах, способствует ли МДМА социальному взаимодействию.

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Исследования, Животные, Наука, Осьминоги, Щупальца осьминога.
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