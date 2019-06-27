Скачать
Четверг, 27.06.2019
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
ООС: боевики отошли от моста в Станице Луганской
ООС: боевики отошли от моста в Станице Луганской
Украинки Повх и Куклиновская - чемпионки Европейских игр-2019
Украинки Повх и Куклиновская - чемпионки Европейских игр-2019
Известная украинская певица объяснила, почему скрывает мужа
Известная украинская певица объяснила, почему скрывает мужа

Исследователи выяснили, что с помощью кофе можно бороться с лишним весом

Исследователи выяснили, что с помощью кофе можно бороться с лишним весом
14:18 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: В мае специалисты выяснили, что даже просто мысли о бодрящем вкусе и аромате кофе усиливают пульс и концентрацию.

Оказалось, бодрящий напиток помогает организму вырабатывать бурый жир.

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) провели исследование, в результате которого выяснили пользу кофе при похудении. Работа представлена в журнале Nature.

Так, было выявлено, что потребление кофе помогает выработке бурого жира, которого в теле взрослого человека содержится не так много, а расположен он в основном в районе шеи. 

Его главная функция заключается в производстве тепла путем сжигания калорий (в отличие от белого жира, который накапливается зачастую в результате неправильного питания). Считается, что у людей с низким уровнем массы тела (ИМТ) бурого жира больше. 

"Бурый жир <...> производит тепло, сжигая сахар и жир. Стимулирование его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, повышает уровень липидов, а сжигание лишних калорий помогает избавляться от избыточной массы. Зачастую это становится реакцией на холод. Однако до сих пор никто не нашел приемлемого способа стимулировать выработку бурого жира у людей", — объясняет профессор Майкл Симондс медицинского факультета Университета Ноттингема. 

Сначала ученые в лаборатории определили оптимальную дозу кофе для организма, а затем приступили к исследованиям с девятью молодыми добровольцами (четверо мужчин и пять женщин) с нормальным ИМТ (около 23). Испытуемых сажали в комнату, температура в которой поддерживалась на уровне 22 градусов. Сначала участники тестов в течение 30 минут привыкали к обстановке в помещении, затем одной группе давали выпить напиток, содержащий кофеин, а другая группа пила воду. Предварительно на их телах были размещены специальные термоотражающие кожные маркеры. Еще 30 минут ученые смотрели, в каких участках тела добровольцев менялась температура.

Занимательная наука: ответы на странные вопросы, которыми хоть раз задавался каждый

"Из предыдущих работ мы знали, что бурый жир сосредоточен в области шеи, поэтому мы смогли сразу рассмотреть этот участок и понять, нагревался ли он после выпитого кофе", — сообщил Симондс. 

В результате выяснилось, что кофе увеличил экспрессию белка UCP1 (термогенин, разобщающий белок, который находится в митохондриях адипоцитов бурого жира и отвечает за производство тепла у новорожденных, а также у животных, впадающих в спячку) и митохондриальный биогенез. Кроме того, ускорялся метаболизм.

Как заявляют специалисты, им еще предстоит выяснить, что из всех компонентов кофейного напитка именно кофеин помогает стимулировать активацию бурого жира. И уже после дополнительных исследований можно будет рассмотреть возможность применения кофеина при борьбе с лишним весом. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Кофе, Напитки, Наука, горячие напитки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
02 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
03 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
05 Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Циклон Otto прокатится Украиной: ГСЧС объявила штормовое предупреждение
Балтийский циклон Otto 27-28 июня прокатится Украиной
Пострадавшим от паводка на Закарпатье дали отсрочку от армии
Пострадавшим от паводка на Закарпатье дали отсрочку от армии
Исполняется 1000 дней плена Сущенко: как задержали украинца
Сущенко находится ровно 1000 дней в плену
Glastonbury Festival 2019: в Англии стартует грандиозный музыкальный фестиваль
Glastonbury Festival 2019: в Англии стартует грандиозный музыкальный фестиваль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь