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Китай построил марсоход: отправка на Красную планету уже в следующем году

Китай построил марсоход: отправка на Красную планету уже в следующем году
02:55 Сегодня Телеграф https://hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки: Китай летит на Марс, первый марсоход уже создан.

Как сообщает издание Global Times, китайские ученые завершили строительство первого марсохода КНР, который отправится в исследовательскую миссию на Красную планету в 2020 году. Миссия будет включать в себя выход на орбиту, посадку и перемещение по планете, пишет источник со ссылкой на руководителей будущей миссии.

О том, что Китай собирается отправить космическую миссию к Марсу и стать первой страной, которая совместит в ней орбитальные и наземные исследования, стало известно еще в 2017 году. В 2019 КНР подтвердила свои намерения, сообщив, что успех миссии по изучению Луны подтолкнул руководство Поднебесной к новым высотам.

Как заявил руководитель Лунной программы Китая Оуян Цзыюаня, основной задачей марсохода станет поиск возможных признаков жизни на Марсе. Кроме того, он добавил, что миссия должна помочь ученым понять, могут ли условия на планете в будущем измениться так, чтобы она стала пригодной для жизни людей.

Орбитальный аппарат собираются оснастить семью научными инструментами. Марсоход получит шесть.

В ходе миссии орбитальный аппарат будет заниматься исследованием атмосферы, магнитного поля, температуры и ландшафта Красной планеты, а марсоход изучит поверхность планеты и проведет тестирование оборудования, которое будет использоваться в следующей миссии для сбора образцов почвы и скальной породы.

Запуск миссии запланирован на время, когда орбиты Марса и Земли будут находиться в минимальном удалении друг от друга. Это происходит лишь раз в 26 месяцев и продолжается в течение лишь одного, отметил главный конструктор проекта Чжан Жунцяо.

К настоящему моменту на Марс было отправлено 45 космических миссии, лишь 19 из которых оказались успешными. Сейчас на орбите Марса и его поверхности работают шесть космических аппаратов: четыре американских (три орбитальных и один наземный), один орбитальный аппарат Европейского космического агентства, а также один индийский зонд.

Выбран проект миниатюрного лунохода

Передача радиосообщений с Земли до орбиты Марса может занимать до 10 минут, отмечает Чжан Жунцяо. Поэтому команды посадки должны быть переданы на посадочный зонд еще до того, как аппарат начнет спускаться к поверхности планеты.

Самой большой опасностью для марсоходов являются невероятно сильные пыльные бури Красной планеты. Они происходят почти каждый год, и могут продолжаться в течение нескольких месяцев. Использование марсоходов, работающих на базе солнечных батарей, доказало их уязвимость перед этими катастрофическими природными явлениями. Поэтому лучшим решением вопроса будет использование ядерного генератора, отметил главный конструктор китайской марсианской миссии Чжан Жунцяо.

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Китай, Космос, Марс, Марсоход.
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