Скачать
Среда, 10.07.2019
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
НБУ планирует обновить украинский платежный рынок
НБУ планирует обновить украинский платежный рынок
Ярмоленко получил новый игровой номер в Вест Хэме
Ярмоленко получил новый игровой номер в Вест Хэме
Элайджа Вуд впервые станет отцом
Элайджа Вуд впервые станет отцом

Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной

Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной
14:38 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Предполагается, что заметные количества железа Вселенной могут существовать в пока неясной твердой форме, возможно, в соединениях с другими веществами.

Нехватку железа в межзвездном газе объяснили образованием сложных соединений, которые до сих пор маскировали его от ученых.

Железо — один из самых распространенных элементов во Вселенной: по этому показателю оно находится сразу за пятеркой легких атомов водорода, гелия и так далее. Железо содержится и в недрах звезд, подобных Солнцу, и в ядрах планет, включая Землю. Достаточно часто оно должно встречаться и в составе межзвездного газа, однако наблюдения не позволяют его обнаружить. 

Поиски этого "скрытого" железа провели астрономы из Университета штата Аризона во главе с профессором Пиларасетти Таракешваром (Pilarasetty Tarakeshwar). В статье, опубликованной в Astrophysical Journal, они сообщают об успешном обнаружении недостающего элемента: до сих пор он скрывался буквально под носом ученых, в виде необычных соединений с углеродом — "псевдокарбинов". Их спектры очень похожи на спектры обычных углеродных цепочек, которые во множестве появляются в астрономических наблюдениях. Похоже, часть из них стоит отнести именно к железу. 

В самом деле, современные исследования космической пыли и метеоритов показывают, что в них довольно часто попадаются кластеры атомов железа. Таракешвар и его соавторы рассмотрели, как такие кластеры могут взаимодействовать с углеродными цепочками. Оказалось, при крайне низких температурах открытого космоса железные кластеры могут удерживать углеводородные молекулы разной длины, образуя необычные в земных условиях ассоциации — "псевдокарбины". Расчеты показали, что спектральные линии таких соединений почти неотличимы от обычных карбинов, не содержащих железа, так их что присутствие вполне могло оставаться незамеченным до сих пор: железо в форме "псевдокарбинов" успешно маскировалось от ученых.

Стало известно, откуда взялись черные дыры

Косвенно на это указывает еще одно обстоятельство, о котором пишут авторы статьи. Дело в том, что слишком длинные — 10 и более атомов — углеродные цепочки в условиях космоса нестабильны. Несмотря на это, их то и дело обнаруживают в межзвездной среде. Возможно, именно кластеры железа стабилизируют их структуру.

В свою очередь, уже "псевдокарбины" с их длинными цепочками могут служить ресурсом для образования еще более сложных органических веществ, таких как фуллерены, которые также встречаются в открытом космосе и появление которых остается большой загадкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Космос, Наука, Вселенная, Железо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
03 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
04 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
05 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФГИУ через суд разблокировал большую приватизацию в Украине
ФГИУ разблокировал масштабную приватизацию в Украине
Британский посол, раскритиковавший Трампа, подал в отставку
Британский посол, раскритиковавший Трампа, подал в отставку
США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе
США создают военную коалицию в Персидском заливе
Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной
Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь