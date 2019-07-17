Определены районы, в которых наши древние предки скрещивались с неизвестными видами людей

Новости науки: Анализ ДНК показал, что на юге и востоке Азии первые сапиенсы встречались и скрещивались с еще двумя, пока неидентифицированными видами гоминин.

Анализ и сравнение ДНК современных людей уже показал, что наши далекие предки, покинув Африку, встретились с другими видами людей - неандертальцами, денисовцами, - долгое время сосуществовали и даже скрещивались с ними. Особенно активно эти процессы развивались на островах Юго-Восточной Азии, где сохранились генетические следы скрещивания еще как минимум с двумя видами родственников, пока неизвестных.

Ученые из Университета Аделаиды сообщают об этом в статье, опубликованной в журнале PNAS. Алан Купер (Alan Cooper) и Жуан Тексейра (João Teixeira) провели анализ предыдущих работ в области генетики и палеоботаники, показав, что пути сапиенсов и неидентифицированных "вымерших гоминин № 1" пересеклись на юге Азии. Позднее состоялась встреча с "вымершими гомининами № 2" в районе Филиппин, Явы, Борнео и Суматры.

"Мы понимали, что история выхода из Африки не так проста, но она оказывается еще более запутанной, чем можно было ожидать, - говорит Жуан Тексейра. - Очевидно, островная Юго-Восточная Азия была населена несколькими архаичными группами людей, возможно, живших в изоляции друг от друга вплоть до прихода современного человека. Судя по времени, их появление быстро приводило к упадку архаичных популяций".