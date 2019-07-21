Миссия "Аполлон": панорамные снимки, сделанные во время высадки на Луну

Новости науки: NASA собрало фотоархив, приуроченный к юбилею высадки человека на Луну.

На этой неделе мир продолжает отмечать важную веху в истории человечества: 50 лет назад, 16 июля 1969 года, с пусковой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде стартовал американский космический корабль "Аполлон-11", который спустя несколько дней полета прилунился в районе Моря Спокойствия.

Двадцать первого июля, в 05:56 (мск) Нил Армстронг и Базз Олдрин по очереди ступили на поверхность Луны, став первыми людьми, которые побывали на спутнике Земли.

В честь юбилея NASA опубликовало на своем официальном сайте серию изображений, сделанных астронавтами в течение всех миссий Аполлон с 1969 по 1972 год. Специалисты Космического агентства США собрали их воедино, чтобы получились красочные панорамные фото высокого качества.

Миссия "Аполлон-12", ноябрь 1969 года. Второй раз, когда астронавты побывали на Луне

Этот снимок поверхности Луны сделал астонавт Джеймс Ирвин. Миссия "Аполлон-15", 1971 год

Фото, сделанное Нилом Армстронгом в ходе миссии "Аполлон-11" в Базе Спокойствия, 1969 год

Миссия "Аполлон-16", апрель 1972 года

С 1969 по 1972 год астронавты высаживались на Луну еще пять раз, в общей сложности на спутнике побывали 12 человек. За все время действия программы "Аполлон" на Землю для исследований было привезено более 390 килограммов лунного грунта.

С тех пор космические агентства не оставляют попыток отправить своих космонавтов на Луну, однако все эти планы, хоть и становятся ближе к реализации, пока не воплотились. Кроме того, вот уже полвека находится множество скептиков, которые утверждают, что вся лунная программа США не более чем фейк.