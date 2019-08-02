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Второй сегмент зеркала самого большого в мире телескопа установлен: осталось еще 5

Второй сегмент зеркала самого большого в мире телескопа установлен: осталось еще 5
03:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки: Крупнейший в мире телескоп построят к 2027 году.

Команда ученых из девяти стран продолжает строить Гигантский Магелланов телескоп (GMT) в Чили. Они рассказали об очередном этапе строительства — установке второго из семи сегментов первичного зеркала. Инженеры уверены, что телескоп начнет работать в 2027 году.

Строительство Гигантского Магелланова телескопа (GMT) — это международная инициатива. Создатели уверяют, что новый телескоп сможет обеспечить в десять раз более четкое изображение, чем "Хаббл". Запуск GMT поможет ученым эффективнее искать жизнь во Вселенной.

В качестве собирающего свет элемента исследователи будут использовать семь первичных зеркал диаметром 8 м и весом 20 т. Исследователи отмечают, что новый телескоп сможет собирать свет в четыре раза эффективнее, чем любое другое устройство в мире.

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Постройка такого телескопа — непростая задача, отмечают инженеры. Завершение строительства ожидается не раньше 2027 года. Отчасти это связано со сложностями в установке зеркал. Каждый первичный сегмент имеет точную форму и полируется до толщины, равной одной миллионной дюйма. В общей сложности процесс установки двух сегментов телескопа занял семь лет.

Ученым Университета Аризоны удалось существенно ускорить процесс полировки передней поверхности. Команда GMT надеется, что их технология поможет быстро перейти к производству последующих элементов.

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Космос, Телескоп, Гигантский Магелланов телескоп, GMT.
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