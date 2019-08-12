В человеческом микробиоме обнаружено более 4 тыс. новых белковых семейств

Новости науки:Американские генетики обнаружили более 4 тыс. белковых семейств в человеческом микробиоме, которые ранее практически не были описаны из-за своего небольшого размера.

Генетики крайне редко открывают белки длиной менее 50 аминокислот из-за опасности принять часть одного гена за отдельный геном. Поэтому в базе коротких белков крайне мало примеров, это не позволяет ученым открывать новые короткие белковые семейства по принципу схожести.

Группа ученых из Стэнфорда обнаружила 4 539 ранее неизвестных кластеров, каждый из которых принадлежал отдельному белковому семейству. При этом до конца не понятно, чем занимаются в организме человека открытые белки.

Вероятно, большая часть из них — около 30% — участвует во взаимодействии между клетками. Помимо этого, еще часть найденных белков, скорее всего, занимается борьбой одних бактерий с другими бактериальными штаммами. По сути, найденные белки занимаются взаимодействием разных частей микробиоты в организме, считают биологи из Стэнфорда.

В дальнейшем ученые планируют проводить новые изучения баз данных с открытыми генами и белками для изучения существующих коротких белков. Пока до конца не ясно, каким образом клетки и бактерии используют открытые белковые соединения и как принимают сигналы друг от друга.

Изучение этих белков также позволит создавать новые типы лекарств, более точечно работающих по отношению к некоторым бактериальным штаммам и мутациям.