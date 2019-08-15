Сланцевая нефть названа основным источником загрязнения атмосферы метана

Новости науки:Однако у древнего метана, освобожденного из сланцев, почти все такие изотопы распались, превратившись в стабильный углерод-12.

Хозяйственная деятельность человечества наполняет атмосферу не только углекислым газом, но и метаном, создающим куда более мощный парниковый эффект. Его содержание в воздухе быстро росло в последние десятилетия ХХ века, после чего почти остановилось. Новый рывок произошел в 2008-2014 годах, когда количество атмосферного метана, по оценкам ученых, подскочило от 570 миллиардов до 595 миллиардов тонн. На возможную причину этого рывка указывает новая статья, опубликованная в журнале Biogeosciences.

Ключевыми источниками метана в атмосфере считаются сельскохозяйственные животные, а также заболоченные земли. Однако эколог из Корнелльского университета Роберт Говард (Robert Howarth) решил рассмотреть роль нового фактора — массовой добычи сланцевой нефти. Используемые при этом технологии гидроразрыва высвобождают большие количества газов, запертых в сланцевых пластах.

Метан, выделяемый животными и болотными бактериями, имеет сравнительно недавнее происхождение. Поэтому обычная небольшая часть его углерода представляет собой нестабильный изотоп с массой 13, который организмы получают из атмосферы и поедая другие организмы.

Эти особенности и позволяют оценить происхождение новых метановых загрязнений воздуха. Рассмотрев данные атмосферного мониторинга, Роберт Говард показал, что около 2/3 дополнительного количества метана, поступившего в атмосферу в XXI веке, созданы добычей сланцевых ресурсов, особенно активно развернутой в США и Канаде.

Стоит заметить, что "оборот" метана происходит быстрее, чем у углекислого газа: он стремительнее накапливается в воздухе и быстрее выводится. "Если мы сможем остановить поток метана в атмосферу, он рассеется, — говорит Говард. — Это легкодоступный, "низко висящий фрукт", подходящий для того, чтобы замедлить глобальное потепление".