Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга

Новости науки:Ученые по следам на черепе восстановили структуру мозга обезьяны, жившей 20 млн лет назад.

Палеонтологи из Американского музея естественной истории и Китайской академии наук с помощью компьютерной томографии восстановили структуру мозга примата, жившего 20 млн лет назад, на основе ископаемого черепа млекопитающего. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Понять эволюцию очень сложного человеческого мозга нелегко — у ученых нет хорошо сохранившихся древних примеров мозга человека или приматов, с которыми можно было бы сравнить нынешнее строение мозга. Вместо этого исследователи изучают отпечатки, которые мозг оставляет на черепах древних людей и приматов, пытаясь восстановить по этим косвенным свидетельствам форму и строение мозга.

Антропоидная ветвь эволюционного древа разбита на две группы: обезьян Нового Света, называемых платирринами, обезьян Старого Света и обезьян (в том числе древних людей), называемых катаранами. Ученые считают, что раскол произошел как минимум 36 млн лет назад.

Изученный палеонтологами череп принадлежал одному из ранних платирринов, называемых Chilecebus carrascoensis — вероятно, даже одному из первых представителей группы. По размеру существо было схоже с современными тамаринами или мартышками, однако обладало меньшим мозгом.

Ученые исследовали ископаемое с помощью высокоэнергетического рентгеновского излучения, что позволило им различать кости и отпечаток мозга в образце. Затем они объединили сканы в трехмерное изображение, показывающее структуру мозга, отпечатавшуюся на окаменелой кости.

По предварительным оценкам, мозг весил около 8 г. Исследователям удалось оценить размер обонятельной луковицы обезьяны (область мозга, ответственная за обработку запахов), форму зрительного канала и зрительного нерва.