Скачать
Пятница, 23.08.2019
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией
День государственного флага: интересные факты
День государственного флага: интересные факты
Роналду рассказал, когда покинет сборную
Роналду рассказал, когда покинет сборную
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга

Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга

Смотрите фото (3)
Удивительно: череп древнего примата указал на эволюцию мозга
11:52 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученые по следам на черепе восстановили структуру мозга обезьяны, жившей 20 млн лет назад.

Палеонтологи из Американского музея естественной истории и Китайской академии наук с помощью компьютерной томографии восстановили структуру мозга примата, жившего 20 млн лет назад, на основе ископаемого черепа млекопитающего. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Понять эволюцию очень сложного человеческого мозга нелегко — у ученых нет хорошо сохранившихся древних примеров мозга человека или приматов, с которыми можно было бы сравнить нынешнее строение мозга. Вместо этого исследователи изучают отпечатки, которые мозг оставляет на черепах древних людей и приматов, пытаясь восстановить по этим косвенным свидетельствам форму и строение мозга.

Антропоидная ветвь эволюционного древа разбита на две группы: обезьян Нового Света, называемых платирринами, обезьян Старого Света и обезьян (в том числе древних людей), называемых катаранами. Ученые считают, что раскол произошел как минимум 36 млн лет назад.

Изученный палеонтологами череп принадлежал одному из ранних платирринов, называемых Chilecebus carrascoensis — вероятно, даже одному из первых представителей группы. По размеру существо было схоже с современными тамаринами или мартышками, однако обладало меньшим мозгом.

Ученые исследовали ископаемое с помощью высокоэнергетического рентгеновского излучения, что позволило им различать кости и отпечаток мозга в образце. Затем они объединили сканы в трехмерное изображение, показывающее структуру мозга, отпечатавшуюся на окаменелой кости.

Рыба стала эволюционировать быстрее в связи с высокими темпами ее вылова

По предварительным оценкам, мозг весил около 8 г. Исследователям удалось оценить размер обонятельной луковицы обезьяны (область мозга, ответственная за обработку запахов), форму зрительного канала и зрительного нерва.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Исследование, Наука, Эволюция, Обезьяна, Структура мозга, Палеонтогол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа главная причина женского долголетия
02 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
04 Гороскоп на сегодня, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Главные события 22 августа: новые штрафы для &quot;евробляхеров&quot;, телефонные переговоры Зеленского
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
США и &quot;Талибан&quot; возобновили переговоры
США и "Талибан" возобновили переговоры
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Американская звезда впервые прокомментировала развод
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь