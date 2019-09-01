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NASA хочет впервые отправить на Луну женщину-астронавта

NASA хочет впервые отправить на Луну женщину-астронавта
06:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости науки:Впервые за всю историю на поверхность Луны высадится женщина-космонавт.

Аэрокосмическое агентство NASA уже сообщало о команде американских астронавтов, которые в 2024 году отправятся к Южному полюсу Луны. Теперь же агентство опубликовало первые подробности относительно состава экспедиции.

Впервые в истории на поверхность спутника Земли высадится женщина-астронавт, сообщает ресурс Space.

Главные отличия миссий "Аполлон" и "Артемида". Ранее все участники миссий "Аполлон" были мужчинами, большинство из которых начинали карьеру в ВВС США. Теперь, по словам главы NASA Джима Брайденстайна, на Луну высадится "как минимум" одна женщина.

По его словам, название новой лунной программы – Artemis – содержит в себе намек на состав экипажа будущей миссии. В греческой мифологии Артемида – это богиня луны и сестра-близнец бога солнца Аполлона.

"Я скажу вам, почему это так важно для меня как руководителя NASA. Моей дочке 11 лет, и я хочу, чтобы она видела все возможности, которые у нее есть, с детства", – заявил Брайденстайн.

Цель новой миссии. Миссия "Артемида" будет отличаться от предыдущих космических программ не только составом экспедиции. Ранее основной целью высадки на Луну было доказательство технологического превосходства, теперь же аэрокосмическое агентство планирует организовать длительное присутствие людей на ближайшем "соседе" Земли.

В NASA планируют развернуть небольшую космическую станцию Gateway на лунной орбите до 2028 года, а в дальнейшем использовать естественный спутник Земли как тестовый полигон для подготовки астронавтов к полету на Марс.

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Миссия на Марс. Агентство планирует высадку людей на Красной планете к концу 2030 годов.

"Возможно, просто возможно, первым человеком, который пройдет по Марсу" , будет женщина,– поделился Брайденстайн своим видением будущей миссии.

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НАСА, Луна, Космос, Марс, Астронавт, Космонавт-женщина.
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