Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Полиция и СБУ будут охранять школы 2 сентября
Полиция и СБУ будут охранять школы 2 сентября
Стрельба в Техасе: названо окончательное число погибших
Стрельба в Техасе: названо окончательное число погибших
Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ
Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ
"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться
"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться

Роботы получили собственные человеческие мозги (Фото)

Смотрите фото (3)
Роботы получили собственные человеческие мозги (Фото)
05:53 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Facebook

Новости науки:Ученые вырастили мини-мозги для роботов.

Да, вы все прочитали правильно. Ученые действительно вырастили маленькие мозги, представляющие собой клеточные структуры, которые испускают мозговые волны. Чтобы уловить нейронную активность, их поместили в паукообразного робота которого отправили в космос. Эти маленькие мозги представляют из себя крохотные клеточные структуры, выполняющие специализированные функции. Их называют органоидами. К органоидам относят рибосомы, хромосомы, митохондрии и другие составные части клеток. В лаборатории Калифорнийского университета ученые превратили клетки человеческой кожи в стволовые клетки, а затем добились того, чтобы органоиды развивались как клетки мозга у эмбрионов. Неужели будущее наступило?

Зачем выращивают органоиды?

Все началось шесть лет назад. Именно тогда ученые впервые создали органоид мозга из клеток кожи человека. Сегодня их выращивают в лабораториях по всему миру. Это дает ученым возможность по-новому взглянуть на самые ранние стадии развития человеческого мозга.

Органоиды, которые сейчас находятся в космосе, после всех проведенных манипуляций превратились в шарики размером с булавочную головку, каждая из которых содержит в себе сотни тысяч клеток разных типов. Каждая из которых, в свою очередь, производит те же химические и электрические сигналы, что и клетки в нашем мозге.

NASA отправили органоиды прямиком на борт Международной космической станции чтобы посмотреть, как они будут развиваться в условиях невесомости. Их положили в металлический ящик вместе с пакетами с питательным бульоном. Специалисты полагают, что на данном этапе органоиды размножаются невероятно быстро.

Но самое интересное заключается в том, что ученым удалось записать простые мозговые волны, исходящие от органоидов. Мозговые волны это сложные паттерны нервной активности. Они создаются в мозге взрослого человека синхронными сетями нейронов. Конкретные мозговые паттерны появляются когда мы видим сны или предаемся воспоминаниям.

Ученые записали мозговые волны этих крохотных мозговых органоидов и также обнаружили, что по мере их созревания, изменения волн напоминают изменения в развивающемся мозге недоношенных детей. Ставит ли это перед исследователями ряд сложных этических вопросов, как думаете? Давайте обсудим это в нашем Telegram-чате.

Пересадка мозга в робота

Ведущий автор исследования доктор Присцилла Муотри и ее коллеги испытывают различные способы стимуляции органоидов, чтобы у них начали развиваться более сложные нейронные сети. В одном эксперименте они поместили органоиды в маленького робота в форме паука. Компьютер переводил электрическую активность органоида в инструкции, получив которые, маленький паукообразный робот начинал передвигать ногами.

Чтобы понять, что он приближается к стене во время движения, робот использовал датчики, определяющие его местоположение. Компьютер передавал эти сигналы органоиду в виде электрических импульсов.

На сегодняшний день ученые пока не могут сказать, повлияют ли эти эксперименты на дальнейшее развитие органоидов. Еще больше головокружительных историй читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен.

Тайны человеческого мозга

Как известно, мозг — это самый сложный орган в теле человека. Ученые все еще гадают о многих аспектах его работы. И именно поэтому органоиды так привлекательны — эти сравнительно простые нейронные шарики имитируют некоторые характеристики полноценного мозга. Однако новое исследование, опубликованное в четверг в журнале Cell, предполагает, что органоиды могут иметь более сложную структуру, чем считалось ранее.

Когда электростимуляция улучшает деятельность мозга психически больным: ученые нашли ответ

Полученные данные могут быть признаком того, что ученые приближаются к способности генерировать хотя бы частично осознанную жизнь в лаборатории. Если так, нейробиологам придется столкнуться с серьезной этической дилеммой — продолжение экспериментов может означать создание и разрушение самосознательной, жизни, подобной человеческой.

Многие ученые относятся к подобным предположениям скептически, однако автор исследования призывает своих коллег тщательно подумать о том, что они могут создать, пусть и непреднамеренно. А как вы думаете, органоиды обладают сознанием?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Мозг, Исследования, Ученые, Робот, Наука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
04 "Мы почти родственники": Зеленский рассказал об опыте общения с дипломатами США
05 Вы не поверите: назван продукт, предотвращающий рак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине пожарные вытащили из огня пенсионера
На Днепропетровщине пожарные вытащили из огня пенсионера
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
На Багамских островах бушует ураган &quot;Дориан&quot; (Видео)
На Багамских островах бушует ураган "Дориан" (Видео)
От чего стоит отказаться людям, страдающим от вздутия живота
От чего стоит отказаться людям, страдающим от вздутия живота
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь