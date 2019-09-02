Роботы получили собственные человеческие мозги (Фото)

Новости науки:Ученые вырастили мини-мозги для роботов.

Да, вы все прочитали правильно. Ученые действительно вырастили маленькие мозги, представляющие собой клеточные структуры, которые испускают мозговые волны. Чтобы уловить нейронную активность, их поместили в паукообразного робота которого отправили в космос. Эти маленькие мозги представляют из себя крохотные клеточные структуры, выполняющие специализированные функции. Их называют органоидами. К органоидам относят рибосомы, хромосомы, митохондрии и другие составные части клеток. В лаборатории Калифорнийского университета ученые превратили клетки человеческой кожи в стволовые клетки, а затем добились того, чтобы органоиды развивались как клетки мозга у эмбрионов. Неужели будущее наступило?

Зачем выращивают органоиды?

Все началось шесть лет назад. Именно тогда ученые впервые создали органоид мозга из клеток кожи человека. Сегодня их выращивают в лабораториях по всему миру. Это дает ученым возможность по-новому взглянуть на самые ранние стадии развития человеческого мозга.

Органоиды, которые сейчас находятся в космосе, после всех проведенных манипуляций превратились в шарики размером с булавочную головку, каждая из которых содержит в себе сотни тысяч клеток разных типов. Каждая из которых, в свою очередь, производит те же химические и электрические сигналы, что и клетки в нашем мозге.

NASA отправили органоиды прямиком на борт Международной космической станции чтобы посмотреть, как они будут развиваться в условиях невесомости. Их положили в металлический ящик вместе с пакетами с питательным бульоном. Специалисты полагают, что на данном этапе органоиды размножаются невероятно быстро.

Но самое интересное заключается в том, что ученым удалось записать простые мозговые волны, исходящие от органоидов. Мозговые волны это сложные паттерны нервной активности. Они создаются в мозге взрослого человека синхронными сетями нейронов. Конкретные мозговые паттерны появляются когда мы видим сны или предаемся воспоминаниям.

Ученые записали мозговые волны этих крохотных мозговых органоидов и также обнаружили, что по мере их созревания, изменения волн напоминают изменения в развивающемся мозге недоношенных детей. Ставит ли это перед исследователями ряд сложных этических вопросов, как думаете? Давайте обсудим это в нашем Telegram-чате.

Пересадка мозга в робота

Ведущий автор исследования доктор Присцилла Муотри и ее коллеги испытывают различные способы стимуляции органоидов, чтобы у них начали развиваться более сложные нейронные сети. В одном эксперименте они поместили органоиды в маленького робота в форме паука. Компьютер переводил электрическую активность органоида в инструкции, получив которые, маленький паукообразный робот начинал передвигать ногами.

Чтобы понять, что он приближается к стене во время движения, робот использовал датчики, определяющие его местоположение. Компьютер передавал эти сигналы органоиду в виде электрических импульсов.

На сегодняшний день ученые пока не могут сказать, повлияют ли эти эксперименты на дальнейшее развитие органоидов. Еще больше головокружительных историй читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен.

Тайны человеческого мозга

Как известно, мозг — это самый сложный орган в теле человека. Ученые все еще гадают о многих аспектах его работы. И именно поэтому органоиды так привлекательны — эти сравнительно простые нейронные шарики имитируют некоторые характеристики полноценного мозга. Однако новое исследование, опубликованное в четверг в журнале Cell, предполагает, что органоиды могут иметь более сложную структуру, чем считалось ранее.

Полученные данные могут быть признаком того, что ученые приближаются к способности генерировать хотя бы частично осознанную жизнь в лаборатории. Если так, нейробиологам придется столкнуться с серьезной этической дилеммой — продолжение экспериментов может означать создание и разрушение самосознательной, жизни, подобной человеческой.

Многие ученые относятся к подобным предположениям скептически, однако автор исследования призывает своих коллег тщательно подумать о том, что они могут создать, пусть и непреднамеренно. А как вы думаете, органоиды обладают сознанием?