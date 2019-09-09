"Ближе к свету": почему мотыльки летят к яркой лампочке

Новости науки:Ученые объяснили неведомую тягу мошек и мотыльков к яркому свету.

Наверное, вы могли заметить то, что летом в темное время суток большое количество мотыльков и разных мошек всех мастей стремятся как можно ближе подлететь к яркой лампочке, которая тут же их убивает. Обычно это сильно напрягает, но в природе этому есть вполне конкретное объяснение. Чем же вызвано подобное явление массового суицида, и для чего это нужно природе?

Почему насекомые так любят свет?

Ученые с давних времен пытаются найти ответ на то, почему некоторые насекомые, ведущие преимущественно ночной образ жизни, буквально гипнотизируются каким-либо источником света. Забывая о собственной безопасности, бабочки (и не только они) максимально близко подлетают к лампам и открытому огню, описывая необычную траекторию своего полета, которую впервые заметил в 1917 году ученый В. фон Будденброк.

Исследователь впервые описал движение бабочки, как логарифмическую спираль, в центре которой расположен источник света и тепла. Иными словами, влекомые светом, насекомые вьются не в случайном порядке вокруг лампочки, а подчиняясь неким неведомым до сих пор законам.

Известный ученый XX века Владимир Борисович Чернышев высказал теорию о том, что бабочки, теряющие контроль над органами чувств из-за яркого света, испытывают инстинктивное желание как можно скорее уйти от возможной опасности. Из-за того, что в нормальных условиях подобная защитная реакция всегда направлена в сторону света, насекомые теряются, и, вместо того, чтобы отлететь на безопасное расстояние, бабочки попадают в замкнутый круг, продолжая лететь к лампе или огню, считая их единственной безопасной зоной. Кроме того, испытывая точно такое же чувство, насекомые стремятся к мерцающему монитору и просто какой-либо освещенной зоне. Достигнув цели, бабочки успокаиваются и замирают, считая, что наступил день и можно смело отдохнуть и не попасться в лапы хищников.

Ну, а если лампа оказывается слишком горячей… Что ж, результат такого взаимодействия между бабочкой и лампочкой мы можем наблюдать каждое лето в ночное время.