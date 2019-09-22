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Названа причина, по которой раньше роды проходили намного легче

Названа причина, по которой раньше роды проходили намного легче
23:59 Вс, 22 Сентябрь 2019 Телеграф hi-news.ru Фото: Facebook

Новости науки:Ученые рассказали, почему нашим предкам было легче рожать.

Рождение ребенка — очень радостный и одновременно крайне болезненный процесс для матерей, который может длиться десятки часов. Некоторые женщины сравнивают боль при родах с переламыванием всех костей таза без анестезии, но практически каждая из них впоследствии признается, что выдержанная боль стоила того, чтобы увидеть своего ребенка. Между тем, ученые уверены, что наши далекие предки не испытывали такого уровня боли и легко рожали в течение пары часов. Чтобы выяснить, почему древним людям было легче рожать, ученые во главе с антропологом Натали Лаудицины попытались воспроизвести процесс родов на компьютере.

По правде говоря, они уже изначально знали возможную причину легких родов. По их мнению, женщины начали испытывать адскую боль во времена, когда наш вид освоил прямохождение. Вертикальная ходьба настолько поменяла форму нашего таза, что родовой канал женщин начал сужаться. При этом размер головы младенцев ничуть не изменился и чтобы протиснуться через родовой канал ему необходимо несколько раз перевернуться в утробе матери.

Почему больно рожать?

Чтобы выяснить, насколько легче было рожать нашим предкам, ученые создали модели тазовых костей древних людей видов Australopithecus sediba, Australopithecus afarensis и Homo erectus, а также современной самки шимпанзе и человека. Также они создали округлую модель, по форме и размерам напоминающую голову новорожденного ребенка. Совместив эти модели они сравнили, насколько легко голова младенца проходила через родовой канал.

Выяснилось, что родовой канал жившей 1,95 миллионов лет назад представительницы вида Australopithecus sediba был достаточно широким, чтобы ребенок без проблем проходил через канал. То есть, процесс родов проходил с минимумом боли и в течение нескольких часов или даже минут. У современных женщин, в свою очередь, родовой канал оказался более узким, чем и можно объяснить адские боли во время родов.

Роды и эволюция

Можно было бы подумать, что боль при родах усиливалась в ходе эволюции, но это не так. Да, древние люди вида Australopithecus sediba рожали быстро и легко, но их предки — жившие на миллион лет раньше Australopithecus afarensis — испытывали боль при родах. В связи с этим, ученым пока сложно сказать, на каком именно этапе эволюции роды стали настолько болезненными.

Чтобы дать на этот вопрос точный ответ, ученые намерены провести исследование с использованием большего количества моделей тазовых костей наших предков. Если даже новый эксперимент не даст четкого представления об эволюции боли при родах, исследователи начнут искать другую причину болей — возможно, помимо формы таза в этом деле замешаны и другие факторы.

Уход за новорожденным малышом в первые дни жизни (Фото)

Вообще, с течением времени у людей изменялись не только тазовые кости, но и лицо. Причиной тому служило как прямохождение, так и другие факторы вроде климатических условий и способов потребления пищи. О том, как именно менялось наше лицо на протяжении миллионов лет, можно почитать в нашем материале. Не пожалейте времени и посмотрите видео внутри этой статьи — оно удивительное!

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Все по теме:

Роды, Рождение ребенка, Рождение, Homo erectus, Австралопитек Люси, Australopithecus afarensis.
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