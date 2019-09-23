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Гиперсексуальность может быть следствием нарушения развития гормона окситоцина

Гиперсексуальность может быть следствием нарушения развития гормона окситоцина
21:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Новое исследование показало возможную роль гормона окситоцина в формировании патологически повышенного полового влечения.

Статья об этом опубликована в журнале Epigenetics.

По различным оценкам, гиперсексуальность, или повышенное половое влечение, характерна для трех-шести процентов от всего населения Земли. Это состояние характеризуется навязчивыми мыслями о сексе, компульсивными половыми актами и безответственным сексуальным поведением. Хотя многие авторы не причисляют гиперсексуальность к зависимостям, она включена в действующую Международную статистическую классификацию болезней и проблем МКБ-10.

Гиперсексуальность часто сопровождается другими аддикциями и психическими проблемами. Поэтому эротоманию нередко рассматривают как расширение других расстройств, что затрудняет изучение феномена. О нейробиологических аспектах гиперсексуальности также известно немногое. Ученые из Швеции провели исследование эпигенетических механизмов, которые влияют на формирование эротомании.

В процессе экспериментов были изучены закономерности метилирования ДНК у 60 человек с гиперсексуальным расстройством и 33 здоровых испытуемых. Всего были рассмотрены 8852 области метилирования, связанные с близкорасположенными микроРНК. Данные, полученные на этой группе, затем сравнили с данными, полученными от независимой когорты из 107 человек, у которых исследовалась связь метилирования ДНК и алкогольной зависимости.

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Метилирование - модификация ДНК без изменения нуклеотидной последовательности. Биохимический смысл этого процесса состоит в присоединении метильной группы к одному из нуклеотидов ДНК - цитозину. Метилирование играет важную роль в генетической регуляции, снижая экспрессию гена (синтез белка, который этим геном кодируется).

Один из механизмов метилирования ассоциирован с микроРНК - малыми некодирующими молекулами рибонуклеиновой кислоты. МикроРНК способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и модулировать экспрессию нескольких сотен различных генов. Поэтому там, где были обнаружены изменения в метилировании ДНК, ученые исследовали уровни экспрессии генов связанной микроРНК.

Исследование помогло определить две области ДНК, метилирование которых было нарушено у пациентов с гипертрофированным влечением. Эти изменения обусловлены недостаточной экспрессией микроРНК miR-4456, которая нацелена на гены, участвующие в регуляции синтеза гормона окситоцина.

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Более ранние исследования показали, что окситоцин у людей и приматов играет важную роль в регуляции социального поведения, агрессии и полового размножения. При этом сравнение с испытуемыми, подверженными алкогольной аддикции, показало, что и у эротоманов, и у алкоголиков нарушается метилирование одних и тех же областей ДНК. Таким образом, одни и те же механизмы могут быть вовлечены в формирование разных аддикций.

"Для изучения роли miR-4456 и окситоцина в гиперсексуальном расстройстве необходимы дальнейшие исследования, - говорит автор исследования, профессор Юсси Йокинен. - Но наши результаты показывают, что [для лечения гиперсексуальности] было бы целесообразно изучить преимущества лекарственной терапии и психотерапии с целью снижения активности окситоцина".

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Гормон, ДНК, Окситоцин, Гиперсексуальность, Нарушение гормона.
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