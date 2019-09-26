Мечта студентов: в Китае придумали невидимые чернила

Новости науки:Китайские ученые создали невидимые чернила из обычной воды.

Китайские материаловеды из Университета Нанкина создали пластиковую бумагу, на которой можно писать невидимые тексты обычной водой. Исследование ученых опубликовано в издании Matter.

Практически все современные типы невидимых чернил бывают действительно недоступными для человеческого зрения только в некоторых — довольно редких — условиях. Как правило, если любой из таких красителей облучить ультрафиолетом, он начинает светиться. А некоторые секретные тексты можно увидеть, если просто согнуть лист бумаги или посмотреть на него под другим углом.

Китайские ученые предложили покрыть бумагу раствором на основе солей марганца сложных органических веществ. Взаимодействия между этими соединениями, ионами металла и хлора делают их смесь бесцветной и невидимой как для глаз человека, так и для ультрафиолетовых камер и ламп.

При этом химические связи разрушаются, если с органикой или солями начнет контактировать хотя бы небольшое количество воды. В результате этого бесцветная краска начинает чернеть и проявляется, если подсветить ее ультрафиолетовой лампой.

Главный плюс нашей технологии состоит в том, что подобные невидимые тексты можно стирать, используя обычный фен для волос. Это резко снижает себестоимость печати — один лист с «секретной» информацией обойдется вам в 0,014 юаня (13 копеек). Вдобавок, они абсолютно безопасны для окружающей среды - говорит один из авторов работы, Цян Чжао из Нанкинского университета.

Еще одной важной особенностью стала возможность стереть секретное послание. При помощи фена или любого нагревательного элемента вода довольно быстро испаряется с бумаги.

При этом такой тип бумаги и чернил не решает главной проблемы невидимых посланий — их низкую защищенность. Ученые внедрили небольшую защиту в эту технологию — текст на пластиковой бумаге можно прочитать только под специальным спектром ультрафиолетовой лампы, а задать его может человек, оставляющий послание, однако в любом случае такой тип защиты не может быть на 100% надежным.