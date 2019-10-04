Обнаружен полный скелет древней акулы

Новости науки:Отлично сохранившаяся окаменелость акулы Phoebodus saidselachus была обнаружена на хребте Антиатлас в Северной Африке.

Реликтовое существо походило на угря и охотилось как змея. Статья о находке опубликована в журнале Proceedings of Royal Society B: Biological Sciences.

Предыдущие экземпляры Phoebodus были известны только по случайным находкам зубов и шипов спинного плавника. Их мягкие хрящевые скелеты редко сохранялись, поэтому полная окаменелость — большая удача для палеонтологов. Акула, обитавшая около 370 миллионов лет назад, имела угреподобное тело длиной чуть более метра, плоскую голову и длинную челюсть.

По своему строению древний вид напоминал одну из реликтовых рыб, доживших до нынешней эпохи, — плащеносную акулу Chlamydoselachus anguineus. Они похожи, к примеру, необычным строением зубов. И у плащеносной акулы, и у давно вымершего вида зубы скруглены, заострены и обращены вовнутрь.

Очевидно, это связано со способом охоты Phoebodus saidselachus: такие зубы не позволяли ей сильно кусать добычу, как это делают большинство современных акул. Скорее всего, реликтовая рыба питалась примерно так же, как змеи. Направленные ко глотке зубы давали возможность удержать жертву, прежде чем полностью проглотить.

Древние акулы вымерли порядка 300-360 миллионов лет назад, во время каменноугольного периода. Полный скелет Phoebodus saidselachus сохранился, потому что территория, где его обнаружили, была покрыта мелким морем. Тело умершей рыбы покрылось осадком, а ограниченная циркуляция воды и низкий уровень кислорода позволили ей окаменеть, не будучи сожранной морскими падальщиками или уничтоженной бактериями.

Окаменелость была очень хрупкой, поэтому ученые решили не вырубать ее из камня, а исследовать при помощи компьютерной томографии. Рядом с полным скелетом обнаружили несколько черепов, принадлежащих этому же виду акул.

Найденный скелет дал возможность понять, что древние рыбы выработали такие же способы охоты, как и некоторые более современные рыбы. Это уже не первое подобное открытие. В прошлом месяце исследователи из Чикагского университета провели компьютерную томографию окаменелостей акулы возрастом 335 миллионов лет, обнаруженной в Шотландии. Изучение скелета показало, что это древнее существо питалось так же, как современные акулы-няньки, — всасывая и фильтруя придонный ил.

Несколько лет назад британские археологи обнаружили окаменелые останки мозга динозавра, а в Марокко была найдена древняя креветка размером с человека.