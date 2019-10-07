С возрастом люди спят меньше: названы причины

Новости науки:Ученые объяснили, почему старики спят меньше.

Вы когда-нибудь замечали, что люди старшего возраста спят меньше, чем в молодости? На самом деле это известный факт, однако причины этого явления недостаточно понятны. Группа исследователей из Калифорнийского университета Беркли задалась вопросом — спят ли люди старше 65 лет меньше потому, что им нужно меньше сна, или же это происходит из-за того, что они не могут выспаться? Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron. Ученые утверждают, что причина кроется в работе определенных механизмов мозга, которые меняются с возрастом.

Почему люди спят?

Каждое живое существо на нашей планете нуждается в сне. По мнению ведущего автора исследования Мэтью Уокера, это означает, что сон развивался вместе с жизнью сопровождая все этапы эволюции. При этом, когда мы спим, мы становимся бесполезными: не ищем пропитания, не работаем, не общаемся. С этой точки зрения сон может показаться тупиковой ветвью эволюции, так как спящий человек — находка для хищника. Однако причина, по которой мы спим кроется в том, что сон важен для жизни как таковой. Организм человека устроен таким образом, что каждый крупный орган тела нуждается в сне, чтобы нормально функционировать.

Не секрет, что в последние годы ученые уделяет особое внимание изучению сна. Так, наши постоянные читатели знают о вреде недосыпа и необходимости высыпаться каждый день. Пренебрегая сном, вы подвергаете себя риску развития многих заболеваний, в том числе депрессивных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета второго типа.

В то же время исследователи узнали, что с возрастом способность человека к спокойному сну снижается. Таким образом, получить необходимое количество сна становится сложнее с каждым годом. Чтобы понять по каким именно причинам это происходит и можно ли с этим бороться, ученые обратили взгляд на работу мозга.

Как меняется мозг с возрастом?

В ходе исследования ученые провели ряд экспериментов на лабораторных крысах. Специалисты сравнивали количество и тип химических сигналов, связанных со сном у молодых и старших особей и обнаружили, что химические характеристики одинаковы в независимости от возраста грызунов. Однако, по мнению авторов исследования, проблема кроется в том, что рецепторы в мозге, которые получают сигнал, ослабевают с возрастом. Это значит, что в стареющем мозге все работает как и раньше, однако уловить сигналы он не способен. Прямо как антенна, которая не может уловить поступающий сигнал. Специалисты не исключают, что лишение сна может способствовать старению организма. Уокер надеется, что результаты исследования помогут лучше понять причины старения.

Это может вас удивить, однако количество часов сна начинает постепенно уменьшаться примерно с 20-30 летнего возраста и неустанно продолжается с течением времени. Фактически, когда человек празднует 50-летие, качество сна ухудшается примерно на 50% по сравнению с 20-летними. К 70 годам качество сна становится еще хуже. Вместо того, чтобы проходить надлежащие циклы сна, которые обеспечивают хороший сон, человек просыпается в течение ночи, постоянно подавляя глубокий сон, который необходим для правильной работы мозга. По мнению исследователей это одно из самых драматических физиологических изменений, происходящих при старении.

Можно ли спать дольше?

К сожалению, быстрого решения этой проблемы на сегодняшний день нет. Было проведено слишком мало исследований, посвященных этой проблеме. К тому же, снотворное, которое нередко прописывают пожилым людям, в основном оказывает успокаивающий эффект, не гарантируя получение здорового сна на протяжении ночи. По словам специалистов, помочь может когнитивно-поведенческая терапия, которая показала отличные результаты при лечении бессонницы. Ученые также советуют избегать употребления кофеина после полудня, спать в прохладном помещении и регулярно заниматься спортом и не сомневаться в том, что усердная работа исследователей по предотвращению недосыпания с возрастом увенчается с успехом.