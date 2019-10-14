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"Друзья человека": собаки способствуют продлению жизни своих хозяев

"Друзья человека": собаки способствуют продлению жизни своих хозяев
05:58 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Facebook

Новости науки:Домашние животные помогают своим хозяевам жить дольше.

Как домашние животные влияют на здоровье?

В прошлом ученые регулярно проводили исследования, результаты которых вновь и вновь свидетельствовали о том, что одиночество и отсутствие физических упражнений негативно сказываются на здоровье. В ходе вышеупомянутого исследования о владельцах собак, специалисты задались вопросом, как собака влияет на здоровье пациентов. Кроме того, предыдущие исследования также показали, что наличие собаки уменьшает социальную изоляцию, повышает физическую активность, а также снижает кровяное давление. Эти данные привели исследователей к выводу о том, что лучшие друзья человека положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, по сравнению с владельцами других питомцев.

В ходе исследования ученые решили сравнить состояние здоровья владельцев собак и других питомцев, а также тех, у кого нет домашних животных. Выяснилось, что у пациентов с собакой риск смерти после госпитализации в результате сердечного приступа был ниже на целых 33%, чем среди пациентов без собаки. При этом, риск смерти для пациентов, которые жили с партнером, ребенком и собакой был ниже на 15% по сравнению с теми же условиями, но без лучшего друга человека. А вот для владельцев собак, перенесших инсульт, риск смерти после госпитализации снизился на 27% и на 12% ниже у одиноких пациентов и пациентов, которые живут с партнером, ребенком и собакой.

Проведенный метаанализ выявил схожие с исследованием результаты. Для анализа исследователи изучили около 4 миллионов данных пациентов, полученных из десяти независимых исследований. Полученные результаты гласят, что у владельцев собак после сердечного приступа риск смерти сократился на 65% и на 31% в результате проблем, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Владельцы собак в целом умирают на 24% реже других.

Нужно ли заводить собаку?

По словам Гленна Левина, доктора медицинских наук Американской ассоциации кардиологов проведенные исследования предоставили высококачественные данные, свидетельствующие о том, что собака в вашем доме снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, он подчеркнул, что нерандомизированные исследования не могут на 100% доказать, что жизнь с собакой напрямую ведет к снижению риска преждевременной смерти, однако полученные данные об этом свидетельствуют.

По словам профессора Университета Уппсалы, профессора Университета Уппсалы, Д. Туве Фолла, известно, что социальная изоляция является значительным фактором риска в отношении здоровья и преждевременной смерти. По его словам, содержание собаки обеспечивает отличную мотивацию для физической активности, которая является неотъемлемой частью реабилитации и психического здоровья.

Так что, если вы не знаете, стоит ли заводить собаку или нет, обязательно примите во внимание, что это довольно здоровое решение. Конечно, с точки зрения защиты животных, собаки должны приобретаться только людьми, которые действительно любят их и хотят подарить своему питомцу прекрасную и счастливую жизнь.

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Собака, Питомец, Друг человека.
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