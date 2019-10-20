Размером с небоскреб: подводные вулканы способны выпускать огромные пузыри газа (Фото)

Новости науки:Ученые обнаружили необычное явление, зафиксированное во время подводного извержения на Алеутских островах.

70% всей вулканической активности происходит под водой. Это серьезная проблема для вулканологов, ведь изучать такие процессы на больших глубинах очень сложно. Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает как "подобраться поближе" к подводным вулканам, а также описывает необычный эффект океанской вулканической активности.

Команда исследователей проанализировала записи инфразвуковых колебаний, вызванных извержениями вулкана Богослов в 2016-2017 годах. Вершина вулкана расположена на одноименном необитаемом острове Алеутского архипелага, а его подводная часть уходит на 5 километров в глубину.

Из-за своего удаленного расположения большинство взрывных подводных извержений Богослова не были описаны, но некоторые исторические свидетельства все же позволяют понять, как это может выглядеть.К таким свидетельствам относится рассказ пассажиров парохода "Альбатрос", проплывавшего возле Богослова в 2018 году.

По словам очевидцев, из океана поднялся "колоссальный мыльный пузырь с облаками дыма и пара". Размеры этого пузыря были "подобны куполу Вашингтонского капитолия" (для справки: высота этого купола 88 метров, а диаметр - 29 метров). Можно подумать, что пассажиры преувеличили увиденное от испуга. Однако результаты нового исследования показывают, что это вовсе не самый большой "вулканический пузырь" из возможных.

Работа американских геофизиков не только объясняет необычное явление, но и поможет лучше понять вулканические процессы, происходящие на дне океанов и морей. Изучая инфразвуковые отголоски подводных извержений вулкана, ученые составили модель этих событий. По мнению геофизиков, подобные звуковые колебания возникают из-за колебаний и разрывов пузырей магматического газа. Эти пузыри образуются в подводных вулканических жерлах и могут взрываться уже над поверхностью воды.

Стадии образования пузырей газа при подводном извержении

Если расчеты исследователей верны, такие вулканические пузыри могут быть куда больше купола Капитолия. Их диаметр может достигать 440 метров - это эквивалентно трем пирамидам Хеопса, поставленным друг на друга, или высоте 108-этажного небоскреба Уиллис-тауэр в Чикаго. Вполне возможно, что и пузырь, увиденный пассажирами "Альбатроса", был куда больше, чем его описывали.

Другая группа американских ученых установила, что тектонический разлом, который "спал" более 500 лет, снова стал активным. Астрономы тоже изучают вулканы - так, на карликовой планете Церера они обнаружили несколько десятков криовулканов.