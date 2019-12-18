Скачать
Среда, 18.12.2019
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)

Как влияет ночной режим в смартфоне на человеческий организм?

Как влияет ночной режим в смартфоне на человеческий организм?
19:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Несколько лет назад производители смартфонов начали активно применять в своих устройствах специальный ночной режим.

Однако, согласно новым исследованиям, такое решение не предоставляет должного эффекта, а желтый свет воспринимается организмом гораздо хуже, чем принято считать.

Суть исследования

Исследователи из Университета Манчестера пришли к выводу, что теплые тона и характерное изменение цветовой гаммы в сторону желтого цвета не только не способствует "настройке" биологических часов, но и вызывает нарушения сна, сообщает Android Police.

Сравнивая ночной режим работы дисплея с обычным, когда никакие фильтры в нем не активируются, ученые отметили, что человеку легче заснуть после работы со смартфоном именно в последнем случае.

В чем причина?

Причину такого явления они объяснили наличием в глазах меланопсина-белка, реагирующего на свет с более короткой длиной волны. От этого фактора зависит восприятие человеком конкретного цвета.

Пиксель AMOLED-дисплея обычно представлен тремя субпикселями красного, зеленого и синего цветов. Именно синий имеет кратчайшую длину волны. Его отключение настройками смартфона приводит к тому, что изображение приобретает желтый оттенк.

По данным исследования, специальные конусные клетки в глазу более чувствительны к желтому оттенку, чем к синему. Таким образом, "ночной режим" еще более пагубно повлиял на качество сна.

Выводы специалистов

Теорию проверили на лабораторных мышах, но ученые уверены, что наблюдения верны и для человека. Они также отметили, что частая причина бессонницы – не цвет дисплея или установленная опция подсветки, а в первую очередь сам смартфон. Лучший способ позаботиться о крепком и здоровом сне – отложить гаджет в сторону раньше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Сон, Смартфон, Наука, Гаджет, Нарушение сна, Темный режим.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
02 Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
04 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
05 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
&quot;Властелин колец&quot; от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
"Властелин колец" от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь