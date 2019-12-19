Гипертония: постоянные переработки могут стать одной из основных причин смерти

Новости науки:Сверхурочная работа — одна из причин повышенного давления у трудоголиков.

Если вы любите хорошенько задержаться в офисе после окончания рабочего дня во славу роста показателей и в надежде на грядущую премию, дважды подумайте, не придется ли потом всю ее потратить на лекарства.

Гипертония — заболевание, которым страдают более миллиарда человек по всему миру. На сегодня, по данным Европейского общества по изучению артериальной гипертензии, повышенным и требующим внимания считается систолическое давление 130 мм и выше, а диастолическое — 85 и выше. Гипертония как диагноз — при показателях выше, чем 140/90. Прямо и косвенно, то есть увеличивая риски других сердечно-сосудистых заболеваний, гипертония — одна из основных причин смертности.

Команда ученых из квебекского Университета Лаваля выяснила, что чрезмерно длительный рабочий день в офисе повышает риск как того типа высокого давления, которое легко выявить при визите к врачу, так и более коварной, скрытой формы этого недуга. Скрытую или замаскированную гипертензию сложно зафиксировать: у человека, страдающего этой болезнью, не всякий раз можно ее обнаружить. Как вариант, высокое давление может быть очень часто, но только не в кабинете врача. Для диагностики на пациента вешают переносной датчик, который 24 часа записывает данные во время его обычной жизни и нагрузок.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Hypertension, обследовали более 3500 госслужащих из трех учреждений Квебека. Исследование длилось пять лет и состояло из трех этапов. Работников тестировали на первый, третий и пятый годы. Чтобы проверить, скрытая у наблюдаемых людей форма гипертонии или обычная, им по три раза за утро замеряли давление в "клинических" условиях — пробы снимал квалифицированный сотрудник, — а затем в течение дня они ходили с носимым датчиком.

В целом почти 19% сотрудников учреждений страдали от гипертонии, включая работников, которые уже принимали лекарства от высокого давления. Более 13% рабочих имели маскированную гипертонию и не получали лечения от высокого кровяного давления. Но особенно важным итогом исследования стало то, что шансы получить гипертонию, как оказалось, сильно зависят от того, сколько часов в неделю работает человек.

По сравнению с коллегами, которые работали менее 35 часов в неделю, те, кто трудился 49 или более часов, с большей (на 70%) вероятностью имели замаскированную гипертонию и на 66% — стандартную ее форму. Те, чьи еженедельные рабочие часы лежали в промежутке от 41 до 48 часов, получали скрытый вариант гипертонии с на 54% большей вероятностью, а обычный — на 42%.

Данные исследования учитывают сторонние факторы, такие как нагрузка при работе, возраст, пол, уровень образования, род занятий, а также статус курения, индекс массы тела и другие факторы здоровья.

Ученые предполагают, что в будущих исследованиях можно будет рассмотреть факт влияния на показатели гипертонии числа детей, уровня нагрузки по уходу за ними и другой домашней работы. Также в этом исследовании не были затронуты получающие почасовую оплату, люди с высоким уровнем физической активности, такие как сельскохозяйственные рабочие или, например, отельные горничные.

"Люди должны знать, что долгие часы работы могут повлиять на здоровье их сердца и, если они работают много часов, они должны спросить своих врачей о необходимости проверять свое кровяное давление с помощью носимого монитора, — говорит ведущий автор исследования доктор Ксавье Трюдел. — Маскированная артериальная гипертензия может поражать кого-то в течение длительного периода времени и в долгосрочной перспективе связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее мы показали, что в течение пяти лет примерно один из пяти человек с маскированной гипертонией никогда не демонстрировал высокое кровяное давление в клинических условиях, что может привести к задержке диагностики и лечения".