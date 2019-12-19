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Гипертония: постоянные переработки могут стать одной из основных причин смерти

Гипертония: постоянные переработки могут стать одной из основных причин смерти
21:31 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Сверхурочная работа — одна из причин повышенного давления у трудоголиков.

Если вы любите хорошенько задержаться в офисе после окончания рабочего дня во славу роста показателей и в надежде на грядущую премию, дважды подумайте, не придется ли потом всю ее потратить на лекарства.

Гипертония — заболевание, которым страдают более миллиарда человек по всему миру. На сегодня, по данным Европейского общества по изучению артериальной гипертензии, повышенным и требующим внимания считается систолическое давление 130 мм и выше, а диастолическое — 85 и выше. Гипертония как диагноз — при показателях выше, чем 140/90. Прямо и косвенно, то есть увеличивая риски других сердечно-сосудистых заболеваний, гипертония — одна из основных причин смертности.

Команда ученых из квебекского Университета Лаваля выяснила, что чрезмерно длительный рабочий день в офисе повышает риск как того типа высокого давления, которое легко выявить при визите к врачу, так и более коварной, скрытой формы этого недуга. Скрытую или замаскированную гипертензию сложно зафиксировать: у человека, страдающего этой болезнью, не всякий раз можно ее обнаружить. Как вариант, высокое давление может быть очень часто, но только не в кабинете врача. Для диагностики на пациента вешают переносной датчик, который 24 часа записывает данные во время его обычной жизни и нагрузок.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Hypertension, обследовали более 3500 госслужащих из трех учреждений Квебека. Исследование длилось пять лет и состояло из трех этапов. Работников тестировали на первый, третий и пятый годы. Чтобы проверить, скрытая у наблюдаемых людей форма гипертонии или обычная, им по три раза за утро замеряли давление в "клинических" условиях — пробы снимал квалифицированный сотрудник, — а затем в течение дня они ходили с носимым датчиком.

В целом почти 19% сотрудников учреждений страдали от гипертонии, включая работников, которые уже принимали лекарства от высокого давления. Более 13% рабочих имели маскированную гипертонию и не получали лечения от высокого кровяного давления. Но особенно важным итогом исследования стало то, что шансы получить гипертонию, как оказалось, сильно зависят от того, сколько часов в неделю работает человек.

По сравнению с коллегами, которые работали менее 35 часов в неделю, те, кто трудился 49 или более часов, с большей (на 70%) вероятностью имели замаскированную гипертонию и на 66% — стандартную ее форму. Те, чьи еженедельные рабочие часы лежали в промежутке от 41 до 48 часов, получали скрытый вариант гипертонии с на 54% большей вероятностью, а обычный — на 42%.

Данные исследования учитывают сторонние факторы, такие как нагрузка при работе, возраст, пол, уровень образования, род занятий, а также статус курения, индекс массы тела и другие факторы здоровья.

Ученые предполагают, что в будущих исследованиях можно будет рассмотреть факт влияния на показатели гипертонии числа детей, уровня нагрузки по уходу за ними и другой домашней работы. Также в этом исследовании не были затронуты получающие почасовую оплату, люди с высоким уровнем физической активности, такие как сельскохозяйственные рабочие или, например, отельные горничные.

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"Люди должны знать, что долгие часы работы могут повлиять на здоровье их сердца и, если они работают много часов, они должны спросить своих врачей о необходимости проверять свое кровяное давление с помощью носимого монитора, — говорит ведущий автор исследования доктор Ксавье Трюдел. — Маскированная артериальная гипертензия может поражать кого-то в течение длительного периода времени и в долгосрочной перспективе связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее мы показали, что в течение пяти лет примерно один из пяти человек с маскированной гипертонией никогда не демонстрировал высокое кровяное давление в клинических условиях, что может привести к задержке диагностики и лечения".

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Работа, Медицина, Гипертония, Наука, Переработка, Сверхурочная работа.
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