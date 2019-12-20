Ровер MARS 2020 успешно прошел тест-драйв (Видео)

Ровер MARS 2020 успешно прошел первый тест на вождение. Испытания проводились спустя после полгода после того, как ровер впервые получил колеса, говорится в сообщении НАСА.
Миссия Mars 2020 должна быть запущена в июле 2020 года. Предполагается, что спускаемый модуль с марсоходами совершит посадку на планету в феврале 2021 года. В ее состав войдут два ровера, вероятным местом посадки которых станут плато Сирт и кратер Джезеро, расположенные в 28 км друг от друга.
Ходовые испытания ровера проводились в рамках десятичасового марафона, в ходе которого инженеры тестировали все системы Mars 2020 на работоспособность.
Во время тестирования марсоход проехал по ровной поверхности, развернулся и заехал не небольшое возвышение. Затем ровер спустился с подъема и остановился — испытания были признаны успешными.