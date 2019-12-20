Ровер MARS 2020 успешно прошел тест-драйв (Видео)

Новости науки:Ровер MARS 2020 успешно прошел первый тест на вождение.

Ровер MARS 2020 успешно прошел первый тест на вождение. Испытания проводились спустя после полгода после того, как ровер впервые получил колеса, говорится в сообщении НАСА.

Миссия Mars 2020 должна быть запущена в июле 2020 года. Предполагается, что спускаемый модуль с марсоходами совершит посадку на планету в феврале 2021 года. В ее состав войдут два ровера, вероятным местом посадки которых станут плато Сирт и кратер Джезеро, расположенные в 28 км друг от друга.

Ходовые испытания ровера проводились в рамках десятичасового марафона, в ходе которого инженеры тестировали все системы Mars 2020 на работоспособность.

Во время тестирования марсоход проехал по ровной поверхности, развернулся и заехал не небольшое возвышение. Затем ровер спустился с подъема и остановился — испытания были признаны успешными.