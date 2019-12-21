Стыковка не состоится: появились новые данные о корабле CST-100 Starliner

Новости науки:Из-за нештатной ситуации корабль СST-100 не будут стыковать с МКС.

Двадцатого декабря состоялся запуск ракеты-носителя Atlas V с перспективным космическим кораблем CST-100 Starliner. Он прошел штатно, однако затем начались трудности. После старта стало известно, что Starliner не смог достичь расчетной орбиты. Вскоре выяснилась причина: выйти на заданную орбиту не получилось из-за ошибки в системе расчета полетного времени. CST-100 сжег больше топлива, чем предполагали изначально.

Как стало известно, NASA пришлось отказаться от стыковки корабля Starliner с орбитальной станцией. Теперь космический аппарат хотят вернуть обратно на Землю. "Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту, которая приведет нас домой в течение 48 часов", - заявил на брифинге представитель космического ведомства США. Посадку корабля хотят провести в районе полигона Уайт-Сендс (штат Нью-Мексико). Если бы миссия прошла успешно, ее бы осуществили там же.

Несмотря на очевидные проблемы, тестовый полет пока нельзя назвать полностью провальным. В случае успешного возвращения NASA сможет протестировать на практике систему посадки, что играет ключевую роль при пилотируемых запусках. В целом в ведомстве полагают, что полученный опыт позволит лучше оценить риски, связанные с будущими запусками.

Сам корабль, как отмечают СМИ со ссылкой на американских специалистов, находится в "хорошей форме". Уже в обозримом будущем можно будет ожидать первый пилотируемый полет. Однако, когда именно он состоится, сказать сложно.