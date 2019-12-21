Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Стыковка не состоится: появились новые данные о корабле CST-100 Starliner

Стыковка не состоится: появились новые данные о корабле CST-100 Starliner
22:01 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф naked-science.ru

Новости науки:Из-за нештатной ситуации корабль СST-100 не будут стыковать с МКС.

Двадцатого декабря состоялся запуск ракеты-носителя Atlas V с перспективным космическим кораблем CST-100 Starliner. Он прошел штатно, однако затем начались трудности. После старта стало известно, что Starliner не смог достичь расчетной орбиты. Вскоре выяснилась причина: выйти на заданную орбиту не получилось из-за ошибки в системе расчета полетного времени. CST-100 сжег больше топлива, чем предполагали изначально.

Как стало известно, NASA пришлось отказаться от стыковки корабля Starliner с орбитальной станцией. Теперь космический аппарат хотят вернуть обратно на Землю. "Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту, которая приведет нас домой в течение 48 часов", - заявил на брифинге представитель космического ведомства США. Посадку корабля хотят провести в районе полигона Уайт-Сендс (штат Нью-Мексико). Если бы миссия прошла успешно, ее бы осуществили там же.

Несмотря на очевидные проблемы, тестовый полет пока нельзя назвать полностью провальным. В случае успешного возвращения NASA сможет протестировать на практике систему посадки, что играет ключевую роль при пилотируемых запусках. В целом в ведомстве полагают, что полученный опыт позволит лучше оценить риски, связанные с будущими запусками.

Телескопом "Хаббл" были найдены сверхлегкие планеты (Фото)

Сам корабль, как отмечают СМИ со ссылкой на американских специалистов, находится в "хорошей форме". Уже в обозримом будущем можно будет ожидать первый пилотируемый полет. Однако, когда именно он состоится, сказать сложно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МКС, Космический корабль, Атлас V, CST-100 Starliner, Starliner.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь