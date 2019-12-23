Не требует прямого контакта: разработана новая альтернатива рентгену и УЗИ

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16:49 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:В MIT получили первые изображения тканей человека с помощью нового метода ультразвуковой визуализации.

Обычный ультразвук является одним из самых дешевых и простых методов визуализации, которые в настоящее время доступны врачам. В отличие от рентгеновских или компьютерных томографов, ультразвуковое исследование не подвергает пациента вредному излучению, а, в отличие от ПЭТ или МРТ-сканирования, не требует использования громоздких и дорогих аппаратов.

Тем не менее, ультразвук имеет ряд ограничений — в частности, до сих пор для такого исследования требовался близкий контакт аппарата с телом пациента. Кроме того, визуализация полученных данных представляла ряд сложностей.

Теперь исследователи из Массачусетского технологического университета (MIT) создали новый метод бесконтактной ультразвуковой диагностики с использованием лазеров и продемонстрировали его эффективность.

Метод предполагает использование лазера для создания ультразвуковых волн, которые проникают в организм человека и отражаются от тканей и органов. Второй лазер отслеживает длину вернувшейся волны и на основе этих данных делает вывод о наличии или отсутствии нарушений в том или ином органе.

По словам исследователей, полученные таким способом снимки имеют более высокое разрешение и детализацию, чем УЗИ.

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Кроме того, новый метод позволит проводить обследование пациентов, получивших множественные ожоги или перенесших операцию — то есть пациентов, к коже которых нельзя прикладывать аппараты.

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Все по теме:

Медицина, Наука, УЗИ, Рентген, Альманах-2019, Ультразвуковая визуализация.
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