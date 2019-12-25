Здоровая мышка: ученым удалось вывести животное из искусственной клетки

Новости науки:Китайские исследователи впервые в мире вывели живое существо из искусственной клетки.

Ученые из Китая смогли впервые добыть яйцеклетки из вспомогательных клеток яичника мыши. Они также показали, что этот метод безопасен и позволяет получить живое потомство, которое, по предварительным исследованиям, не отличается от животных, выведенных естественным путем. Подробности эксперимента опубликованы в журнале Cell Reports.

Для репрограммирования исследователи выбрали гранулезу — клеточную оболочку, которая окружает яйцеклетку и вместе с ней выходит в маточную трубу во время овуляции. Исследования показали, что клетки гранулезы могут проявлять свойства стволовых клеток.

Ученые попытались репрограммировать их с помощью сигнальных небелковых веществ. Исследователи предположили, что их метод позволит получить безопасные с генетической точки зрения половые клетки. Они получили «индуцированные плюрипотентные стволовые клетки», которые обладали всеми свойствами эмбриональных клеток — из них ученые и сформировали яичники.

Эффективность оплодотворения была на уровне 40–50%, ученые смогли вывести пятерых мышат, четверо из которых смогли принести потомство. Исследователи подтвердили, что процедура полностью безопасна. В будущем при дальнейших экспериментах она может помочь людям с бесплодием.

"Мы впервые смогли превратить клетки гранулезы в ооциты, это очень важная работа в области развития репродуктивной биологии. Теперь мы можем подтвердить, что можно удачно вырастить здоровые организмы без участия яйцеклетки", — отметил Линь Лю, один из авторов исследования.