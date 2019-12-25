Скачать
Четверг, 26.12.2019
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
За что избили военнослужащую на Одесчине?
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
ТОП-5 полезных свойств творога
ТОП-5 полезных свойств творога

Здоровая мышка: ученым удалось вывести животное из искусственной клетки

Здоровая мышка: ученым удалось вывести животное из искусственной клетки
21:20 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Китайские исследователи впервые в мире вывели живое существо из искусственной клетки.

Ученые из Китая смогли впервые добыть яйцеклетки из вспомогательных клеток яичника мыши. Они также показали, что этот метод безопасен и позволяет получить живое потомство, которое, по предварительным исследованиям, не отличается от животных, выведенных естественным путем. Подробности эксперимента опубликованы в журнале Cell Reports.

Для репрограммирования исследователи выбрали гранулезу — клеточную оболочку, которая окружает яйцеклетку и вместе с ней выходит в маточную трубу во время овуляции. Исследования показали, что клетки гранулезы могут проявлять свойства стволовых клеток.

Ученые попытались репрограммировать их с помощью сигнальных небелковых веществ. Исследователи предположили, что их метод позволит получить безопасные с генетической точки зрения половые клетки. Они получили «индуцированные плюрипотентные стволовые клетки», которые обладали всеми свойствами эмбриональных клеток — из них ученые и сформировали яичники.

Эффективность оплодотворения была на уровне 40–50%, ученые смогли вывести пятерых мышат, четверо из которых смогли принести потомство. Исследователи подтвердили, что процедура полностью безопасна. В будущем при дальнейших экспериментах она может помочь людям с бесплодием.

"Мезозойский" паук вовсе им не являлся: художник обвел вокруг пальца ученых

"Мы впервые смогли превратить клетки гранулезы в ооциты, это очень важная работа в области развития репродуктивной биологии. Теперь мы можем подтвердить, что можно удачно вырастить здоровые организмы без участия яйцеклетки", — отметил Линь Лю, один из авторов исследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, Животное, Искусственная клетка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 На Одесчине избили военнослужащую: Загороднюк обещает разобраться
04 За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
05 Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе &quot;Укрбуда&quot;
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе "Укрбуда"
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь