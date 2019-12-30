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Найден новый способ извлечения метана из вечной мерзлоты

Найден новый способ извлечения метана из вечной мерзлоты
10:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Этот подход помогает извлечь метан из мерзлых отложений, а также захоронить в вечной мерзлоте углекислый газ — один из основных парниковых газов.

Исследователи из Сколтеха и Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге предложили новый метод добычи метана из газогидратных скоплений в вечной мерзлоте с помощью закачки туда дымового газа. 

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific reports.

Арктика – перспективный для России регион, который активно осваивается благодаря разработке открытых там месторождений нефти и газа. Однако работа в арктическом регионе часто осложнена геологическими особенностями. Одна из проблем – наличие в толще мерзлых пород скоплений газовых гидратов (льдоподобных кристаллических образований из молекул воды и газа), и в первую очередь гидратов метана. Они сильно осложняют процесс разработки месторождений, а также служат причиной спонтанных выбросов метана в атмосферу на арктическом побережье и шельфе.

Ученые из центра по добыче углеводородов Сколтеха совместно с исследователями из Университета Хериота-Уатта (Эдинбург, Шотландия) провели масштабные исследования, в рамках которых был разработан уникальный метод извлечения метана из газовых гидратов в вечной мерзлоте с помощью закачки туда дымовых газов, образующихся при сжигании топлива. Специалисты выявили оптимальные условия закачки дымового газа, влияние состава закачиваемого газа на эффективность извлечения метана из мерзлоты, а также захоронения СО2 в гидратной форме в горизонты, где раньше находились природные скопления гидрата метана.

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Ученым удалось добиться не просто извлечь метан, а заместить один гидрат другим, что позволяет сохранить практически неизменными геомеханические свойства массива. А это очень важно при освоении месторождений в Арктике как для человека, так и для чувствительной к техногенным воздействиям северной природы.

"В качестве дымового газа могут использоваться газы, полученные на тепловых электростанциях за счет сжигания каменного угля, дымовые газы с металлургических заводов и других производств. Таким образом наш подход позволит решить сразу две задачи: поможет извлечь метан и избежать его свободного попадания в атмосферу, а также снизить выбросы в атмосферу углекислого газа. Можно сказать, что наша разработка имеет двойную пользу для экологии", – рассказывает ведущий научный сотрудник Центра добычи углеводородов Сколтеха Евгений Чувилин.

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Исследования, Наука, Метан, Мерзлота.
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