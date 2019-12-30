Аппарат NASA готов к отправке на Красную планету

Новости науки:Космическое агенство провело испытания нового марсианского ровера.

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA завершили сборку аппарата Mars 2020. Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты. Запуск аппарата состоится летом 2020 года, в промежутке с 17 июля по 5 августа: точная дата будет объявлена позднее. До поверхности Марса ровер доберется в начале 2021-го.

По дизайну шестиколесный марсоход напоминает своего предшественника — знаменитый Curiosity. На борту Mars 2020 размещены 23 камеры, два прибора для анализа атмосферы, лазеры для изучения химического состава почвы методом пробойной спектроскопии, миниатюрный ядерный реактор и сверло для забора проб.

Новый исследовательский аппарат примарсится в кратере Джезеро, расположенном к северу от экватора Марса. Ученые считают, что когда-то здесь могла находиться дельта реки и водные потоки могли оставить следы, которые что-то расскажут о жизни на Красной планете.

"Мы ищем древнюю микробную жизнь, [появившуюся] миллиарды лет назад, когда Марс был более похож на Землю. На его поверхности были теплая вода, плотная атмосфера и более сильное магнитное поле. Из-за этого Марс был более подходящим местом для одноклеточных форм жизни", — говорит заместитель руководителя миссии Mars 2020 Мэтт Уоллес.

Планируется, что новый марсоход пробудет на поверхности планеты не менее одного марсианского года, что эквивалентно 687 земным дням. Напомним, что предполагаемый срок эксплуатации аппарата Curiosity был таким же — но ровер, работающий на Марсе с августа 2012 года, до сих пор проводит исследования.