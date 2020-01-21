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Ученые предположили "прародителей" первой межзвездной кометы

Ученые предположили "прародителей" первой межзвездной кометы
13:03 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:На роль ее родины сегодня претендуют звездные системы Ross 573, GJ 4384 и HD 34327.

Астрономы вычислили примерную траекторию движения кометы Борисова и локализовали ту точку на небе, где она вошла внутрь Солнечной системы.

"Комета Борисова пролетела на рекордно малом расстоянии от Ross 573, однако это необязательно говорит о том, что она родилась внутри этой звездной системы. С другой стороны, случайные сближения такого рода происходят лишь раз в 120 миллионов лет, тогда как до Солнца она долетела примерно за миллион лет. Это говорит в пользу того, что встреча кометы и звезды произошла далеко не по воле случая", - пишут ученые.

Первую межзвездную комету 2I/Borisov открыл 30 августа прошлого года крымский астроном Геннадий Борисов. По текущим оценкам астрономов, по своим размерам и химическому составу она достаточно заурядна. Сейчас она движется со скоростью около 30 км/с.

В начале декабря прошлого года она подлетела к Солнцу на минимальное расстояние - 305 миллионов километров, а затем начала возвращаться в межзвездную среду. В отличие от первого подобного объекта, астероида Оумуамуа, астрономы открыли комету Борисова еще до того, как она успела сблизиться с Землей и Солнцем. Это дало ученым время на то, чтобы подготовиться к ее наблюдениям и детальному изучению при помощи наземных и космических телескопов.

Помимо размеров и химического состава 2I/Borisov астрономы интересовались еще и тем, где и когда комета вошла в Солнечную систему. Ответ на этот вопрос одновременно важен как для изучения типичных сроков жизни "межзвездных" небесных тел, так и для оценки того, как часто они проникают внутрь различных звездных систем.

Родина межзвездного скитальца

Марко Мичели, планетолог из Римской астрофизической обсерватории Рима (Италия), и его коллеги узнать это, проанализировав данные различных наземных и орбитальных телескопов на разных фазах сближения 2I/Borisov с Солнцем.

Эта информация помогла ученым вычислить относительно точную траекторию полета кометы и локализовать на карте ночного неба точку, которой она вошла в Солнечную систему, с точностью в несколько сотых долей градуса. Для этого астрономы просчитали то, как притяжение всех планет Солнечной системы влияло на движение 2I/Borisov в последние три тысячи лет.

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Результаты этих расчетов итальянские планетологи наложили на карту окрестностей Солнечной системы, которая была сделана на основе наблюдений орбитальной обсерватории Gaia. Благодаря этому Мичели и его коллеги смогли выделить больше дюжины звезд, которые были расположены на пути кометы Борисова. Три из них – Ross 573, GJ 4384 и HD 34327 – стали наиболее вероятными кандидатами на роль родины 2I/Borisov.

Как отмечают Мичели и его коллеги, больше всего шансов в этом отношении у Ross 573, так как комета Борисова подошла к этому светилу на расстояние всего в 14 тысяч астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, прежде чем покинуть эту звездную систему. В масштабах Вселенной это очень близко, поэтому астрономы считают, что комета Борисова вполне могла вылететь именно из этой системы.

По словам планетологов, эта звезда - небольшой и достаточно холодный красный карлик - относится к числу одних из самых близких соседей Солнца. Она расположена на расстоянии примерно в 60 световых лет от Солнечной системы, и пока астрономы не нашли у нее планет или других спутников.

С одной стороны, ученые сомневаются в том, что комета Борисова могла проникнуть в окрестности Ross 573 из межзвездной среды, но с другой - пока не могут исключить обратного. В этом случае GJ 4384 и HD 34327 – две других относительно близких к нам звезды – станут наиболее вероятными прародителями 2I/Borisov. Как надеются Мичели и его коллеги, последующие наблюдения и расчеты внесут ясность в этот вопрос.

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Исследования, Космос, Наука, Комета, Первая межзвездная комета, Межзвездная система.
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