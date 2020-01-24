Китайские ученые показали, как выглядит новый коронавирус под микроскопом

Об этом говорится на сайте China CDC. Cпециалистам благодаря проведению клинических исследований удалось выявить штамм коронавируса и сфотографировать его.
По фотографии Национального хранилища патогенных микроорганизмов Китая можно выучить структуру коронавируса.
Добавим, название возникло из-за того, что коронавирусы имеют тела, окруженные выступающим частицами. Поэтому такой вид напоминает солнечную корону.
Новый вид коронавируса / chinacdc.cn
Коронавирус – симптомы:
лихорадка;
головная боль;
кашель;
затрудненное дыхание;
слабость.
Пока в Китае проводят исследования вируса, все инфицированные находятся под пристальным наблюдением врачей.