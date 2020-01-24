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Китайские ученые показали, как выглядит новый коронавирус под микроскопом

Китайские ученые показали, как выглядит новый коронавирус под микроскопом
17:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости науки:Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал первый снимок, который зафиксировали под электрическим микроскопом.

Об этом говорится на сайте China CDC. Cпециалистам благодаря проведению клинических исследований удалось выявить штамм коронавируса и сфотографировать его.

По фотографии Национального хранилища патогенных микроорганизмов Китая можно выучить структуру коронавируса.

Добавим, название возникло из-за того, что коронавирусы имеют тела, окруженные выступающим частицами. Поэтому такой вид напоминает солнечную корону.

Новый вид коронавируса / chinacdc.cn

Коронавирус – симптомы:

  • лихорадка;

  • головная боль;

  • кашель;

  • затрудненное дыхание;

  • слабость.

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Пока в Китае проводят исследования вируса, все инфицированные находятся под пристальным наблюдением врачей.

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Микроскоп, Заболевание, Вирус, Человечество, Коронавирус, Первое фото, Вирус в Китае.
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