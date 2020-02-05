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Найдена саламандра, которая семь лет просидела на одном месте

Найдена саламандра, которая семь лет просидела на одном месте
13:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:У пещерных саламандр почти прозрачная кожа и слабо развито зрение.

Ученые из Будапештского университета в течение восьми лет изучали редкий вид пещерных саламандр и выяснили, что одна из них семь лет просидела на одном месте. Результаты исследования опубликовал Journal of Zoology.

Ученые пометили безвредными чернилами 19 саламандр в подводной пещере в Боснии и Герцеговине. С 2010 по 2018 год они регулярно проверяли передвижения ящериц.

За весь период наблюдений особи в среднем отошли на пять метров от изначальной точки. Самая активная преодолела 38 метров, а одна из саламандр не изменила положения — она просидела на одном месте 2 569 дней.

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Ученые объясняют это тем, что этот вид саламандр может прожить без еды несколько лет. В основном они проявляют активность только во время спаривания, которое происходит раз в 12,5 лет.

По подсчетам некоторых ученых, их продолжительность жизни может достигать ста лет. Этот вид мало изучен, все предыдущие исследования проводились в лабораторных условиях.

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Исследование, Животные, Наука, Саламандра, Мир животных.
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