В изучении человеческой истории могут помочь стволы тропических деревьев

Новости науки:Деревья, растущие в тропиках, могут очень многое рассказать о том, как люди повлияли на окружающий мир.

Международная команда ученых выяснила, что тропические деревья хранят в себе информацию о человеческой деятельности - в том числе доисторического периода. Статью об этом авторы опубликовали в издании Trends in Plant Science.

Для изучения антропогенных изменений ученые предлагают использовать комбинацию дендрохронологии, радиоуглеродного датирования, изотопного и генетического анализов. Они полагают, что такая методика может быть эффективной при исследовании доисторических, исторических и промышленных периодов человеческой деятельности и применима для тропических лесов по всему миру.

Долгое время считалось, что тропические леса относительно человеческой деятельности - "зеленая пустыня". Кроме того, предполагалось, что из-за отсутствия ярко выраженных смен времен года их деревья не имеют четкой системы годовых колец. Это делало бы невозможным использование их древесины в качестве источника датированной информации об изменениях окружающего мира.

Систематизация работ о тропических деревьях за последние 20 лет показывает, что это не так. Оказалось, человек активно изменял даже те места на планете, которые всегда считались "нетронутыми уголками природы". Люди оставили обширные и разнообразные свидетельства одомашнивания растений и животных, включая управление лесами, изменение ландшафта и преднамеренное перемещение диких таксонов - и это не только дела недавних дней.

Ученый рядом с огромной бертолетией

Более 200 видов тропических деревьев устойчиво образуют годовые кольца, следовательно, не хуже своих северных собратьев могут отражать историю мест, где они выросли, и глобальные изменения на планете. Следы человеческого воздействия на природу, включая деятельность доисторических обществ, прослеживаются и подтверждаются данными других видов исследований. Древесина хранит сведения об изменениях численности людей и их методах хозяйствования - нужно только научиться читать эти "записи".

Как правило, исследования изменения годовых колец у деревьев из "диких" мест проводились, чтобы узнать больше о естественных колебаниях климата и природных катаклизмах прошлого. Но это далеко не все, чем они могут поделиться. Изменения в активности роста и химическом составе древесины, не связанные с известными климатическими изменениями соответствующей эпохи, могут свидетельствовать об антропогенном факторе и его особенностях: люди управляли лесами еще в древности.

Поддержка полезных для общины растений и уничтожение мешающих оставляют следы, в том числе в их тканях. Генетический анализ показывает процесс одомашнивания и селекции в древности, отпечатки которого несут на себе современные деревья.

Способность связывать образцы генетического разнообразия экономически важных деревьев с известными археологическими записями обещает раскрыть новое понимание заселения тропической среды в прошлом. Например, авторы указывают, что в Центральной и Южной Америке максимальное генетическое разнообразие таких видов наблюдается в тех районах, где человек интенсивно хозяйствовал в доколумбовы времена.

Отбор проб из ствола бертолетии (бразильского ореха)

Новая работа показывает, что по анализу современных деревьев можно документировать изменения в генетическом разнообразии до и после вырубки леса. В будущем станет возможно генетически реконструировать различные исторические события, связывая их с вырубкой и уходом за землями, особенно там, где есть подробная историческая и археологическая информация.

Кроме обширных дополнительных сведений, полезных для самых разных отраслей исторической науки, данные могут пригодиться и для современной экологии. Понимание того, как различные общества, экономические системы и административные организации изменяли тропические леса, поможет в будущем разрабатывать средства сохранения биоразнообразия планеты.

Как отмечают ученые, многие годы никто даже не думал, что тропические деревья могут предоставить так много полезнейших данных, - и это поразительно. Веками археологические раскопки посреди джунглей и труднейшие поиски сведений об истории различных мест происходили буквально "под ногами" у ценнейших свидетелей, хранивших многочисленные секреты.