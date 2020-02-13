Скачать
Четверг, 13.02.2020
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии
Sony World Photography Awards 2020: шорт-лист премии

Во всем виновата мутация: определена причина превращения людей в "жаворонков"

Во всем виновата мутация: определена причина превращения людей в "жаворонков"
21:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Мутации в генах часовых белков заставляют спешить внутренние часы организма, сокращают циркадный цикл на несколько часов.

Новое исследование молекулярных процессов, лежащих в основе функционирования биологических часов, объясняет, почему некоторые люди просыпаются очень рано. Определенные мутации сокращают длительность "внутренних суток" у таких людей, из-за чего длительность их циркадного цикла составляет около 20 часов. Статья, опубликованная в издании eLife, показывает, что "молекулярный переключатель" внутренних часов, на который влияют вышеупомянутые мутации, работает у самых разных видов живых существ - от плодовых мушек до приматов.

В своей работе ученые сосредоточились на мутациях в гене, который кодирует казеинкиназу CK1. Это фермент, который регулирует активность белка PER - важной для работы циркадных часов молекулы. Мутации в гене CK1 и их связь с нарушениями циркадных ритмов известны ученым уже давно, но механизмы их влияния оставались неясными.

"Мы обнаружили изящный молекулярный переключатель, который контролирует количество белков PER. Когда он работает правильно, он генерирует прекрасные 24-часовые колебания", - объясняет одна из авторов исследования Кэрри Партч. В основе этого переключателя лежит следующий процесс: казеинкиназа CK1 фосфорилирует белок PER, добавляя к нему остаток фосфорной кислоты. В зависимости от того, какой именно участок фосфорилирует фермент, измененный белок может или деградировать, или приобретать более стабильную конформацию.

CRISPR: первые испытуемые успешно изменили свой геном
CRISPR: первые испытуемые успешно изменили свой геномЧитать полностью

При этом сам PER регулирует свое количество благодаря петле обратной связи: когда белок в большом количестве накапливается в ядре клетки, это приводит к временной блокировке его синтеза. Параллельно накопленный PER постепенно разрушается, и при снижении концентрации молекул этого вещества синтез возобновляется. Очевидно, что мутации, которые приводят к ускоренной деградации белка, заставляют наши внутренние часы спешить и сокращают длительность циркадного цикла.

Стабильность белков PER может быть вызвана как мутациями в гене CK1, так и мутациями в самих белках, которые приводят к нарушению связывания казеинкиназы с FASP-участком, фосфорилирование которого повышает устойчивость структуры PER. После присоединения остатка фосфорной кислоты этот участок блокирует активность CK1, не позволяя ферменту фосфорилировать "участок деградации" и нарушить стабильность белка PER.

Эксперименты над животными: найден способ тестирования лекарств без "подопытных"

"Его (FASP-участок. - Прим. ред.) можно сравнить с кнопкой паузы, которая предотвращает слишком быстрое расщепление белка PER, - поясняет Кэрри Партч. - Этот стабилизирующий регион задерживает ход часов, чтобы привести их в соответствие с 24-часовыми земными сутками". Понимание молекулярных процессов, которые лежат в основе сокращения длительность циркадных циклов, позволит разработать методы коррекции генетических нарушений, связанных с "молекулярным переключателем".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Белок, Генетика, Жаворонки, FASP.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
05 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предвыборная гонка: Трамп и Блумберг поругались в сети
Трамп и Блумберг поругались в сети
Все, что нужно знать абитуриенту: нововведения вступительной кампании 2020
Нововведения вступительной кампании 2020
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Need For Speed вернулась к разработчикам Criterion Games
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь