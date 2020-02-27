Древнейшая в мире: найдена первая в истории жевательная резинка

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17:14 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Красивый, похожий на янтарь, материал был обнаружен в окаменелых листьях возрастом 110 миллионов лет.

Эмили Робертс, аспирантка Университета Портсмута, сделала открытие, изучая окаменелые листья растения Welwitschiophyllum, найденного в Бразилии. Она заметила тонкие полосы янтарного цвета в некоторых окаменелых листьях, которые она изучала.

Это вещество сделано из окаменелой растительной камеди. До сих пор предполагалось, что они не могут пережить процессы окаменения. Их водорастворимые свойства означают, что камедь будет растворяться в воде и не сможет выжить достаточно долго, чтобы ее можно было сохранить в остатках ископаемых растений. Поскольку эта окаменелая камедь выглядит как янтарь, сейчас ученые думают, что в ископаемых растениях может быть много других веществ янтарного цвета, которые неверно истолковывают из-за отсутствия химического подтверждения.

Растения производят смолы и камеди, которые выполняют различные функции. Смолы являются ответом на раны и служат защитой от болезней и насекомых. Камеди участвуют в хранении пищи, структурной поддержке и герметизации ран. Хотя смолы и камеди выглядят одинаково, они химически разные, и хорошо известно, что камедь растворяется в воде. Ранее сообщалось только о окаменелых растительных смолах (янтаре), но не камеди.

Считается, что растение Welwitschiophyllum относится к одному из самых старых и загадочных видов из существующих. Его родственник — Welwitschia — является единственным выжившим из этой линии и в настоящее время встречается только в пустыне Намиб в Намибии и Южной Анголе. Welwitschia — одно из древнейших растений, процветающих в одной из самых суровых природных условий на Земле более 120 миллионов лет.

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Исследователи предполагают, что предстоит еще многое понять, и что будущая работа должна быть сосредоточена на том, как эта сохранившаяся камедь пережила 110 миллионов лет.

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Археология, Наука, Жвачка, Раскопки, Учение.
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