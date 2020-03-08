Неслабый пол: почему женщины живут дольше мужчин

Новости науки:Ученые нашли разгадку разной продолжительности жизни двух полов.

Когда стариков спрашивают, в чем секрет их долголетия, они, как правило, отвечают, что правильно питались, умеренно занимались спортом, пили мало алкоголя и много воды. Но одно они не упоминают никогда: хромосомы. Однако ученые недавно доказали: все дело в двойной Х-хромосоме у млекопитающих. А именно, дело в двойной Х-хромосоме. Так, во всяком случае, говорится в сообщении о результатах исследования, проведенного учеными Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Но вернемся к началу: у млекопитающих мужские особи имеют одну Х- и одну Y-хромосому, а женские - две Х-хромосомы.

А вот у птиц все с точностью до наоборот: их самцы имеют две Z-хромосомы, а самки одну Z- и одну W-хромосому. Поэтому у птиц самцы в более выгодном положении.

Так называемая гомогамность, то есть наличие двойных хромосом, судя по всему, имеет решающее значение для величины продолжительности жизни. Двойные хромосомы содержат в себе двойной набор важной наследственной информации. Если одна из хромосом подверглась вредной мутации, то другая, здоровая, может компенсировать повреждения.

Эта гипотеза уже давно обсуждается в ученом сообществе. Теперь австралийские исследователи ее перепроверили. Для этого они проанализировали продолжительность жизни 229 видов животных.

"Мы изучили данные не только приматов, других млекопитающих и птиц, но и рептилий, рыб, амфибий, пауков, тараканов, саранчи, жуков, бабочек и моли", - написала автор исследования биолог Зое Ксирокостас (Zoe Xirocostas) в сообщении для прессы.

Анализы подтвердили: во всем животном мире особи с двумя одинаковыми половыми хромосомами живут дольше - в среднем на 17,6%.

Немного дополнительной информации: согласно данным Федерального института исследования населения, в Германии в 2016 году средняя продолжительность жизни составляла 83,3 года для женщин и 78,5 года для мужчин.

Ученых удивило следующее обстоятельство: гомогаметные самцы (например, у птиц) живут в среднем на 7,1% дольше, чем самки, а гомогаметные женские особи (например, у людей) - даже на 20,9% дольше, чем мужские. Гетерогаметные самцы с двумя различными половыми хромосомами находятся в еще более невыгодном положении: они не только живут меньше, чем их самки, но и уступают гетерогаментным самкам и умирают раньше.

Почему сильный пол так обделен судьбой?

По мнению ученых, причин может быть несколько. Во-первых, Y-хромосома гетерогаметных самцов может быть еще более неразвитой, чем у их гомогаментных собратьев. Во-вторых, положительное влияние на продолжительность жизни женщин, вероятно, оказывает женский половой гормон эстроген. Уже известно, что он способствует выработке энзима теломераза, окружающего хромосомы и защищающего ДНК, находящуюся ниже. И наконец, в-третьих, среди самцов существует более сильная половая конкуренция, чем среди самок. Самцы подвержены большему риску, им приходится участвовать в более опасных схватках ради продолжения рода.

В будущем планируется продолжить исследования, которые должны более точно объяснить причины различий в продолжительности жизни. Но пока ученым достаточно того, что им удалось подтвердить гипотезу о позитивном влиянии гомогамности на мужчин.