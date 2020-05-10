Новые вирусы с Марса могут попасть на Землю

Новости науки:Вирусы с Марса могут оказаться на Земле через образцы грунта.

Астронавтам в будущем необходимо будет проходить карантин после возвращения с Марса, чтобы не допустить попадания на Землю инопланетных вирусов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ученых.

"Астронавты должны будут пройти карантин, приземлившись на нашей планете, как это делали первые люди, которые посетили Луну в миссии Аполлона", - заявляют эксперты.

Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард утверждает, что с образцами земных пород с Марса на Землю могут попасть новые вирусы, поэтому необходимо разработать протоколы, которые позволят предотвратить это.

В частности, по его мнению, все системы космических кораблей должны будут подвергаться ряду химических очисток и тепловой стерилизации. А пробирки с образцами необходимо будет обрабатывать так, "будто они с вирусом Эбола".