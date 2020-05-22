Шмели покусывают растения, чтобы заставить их цвести

Новости науки:Когда земляным шмелям Bombus terrestris не хватает основного корма - пыльцы, они делают дыры в листьях растений, чтобы те зацветали быстрее.

Несмотря на свой крошечный мозг, шмели - насекомые исключительно развитые. Они демонстрируют весьма сложное поведение, включая способность к обучению и даже игре в футбол. Авторы новой работы - ученые из Франции и Швейцарии - показали, что как минимум три вида шмелей время от времени покусывают листья, отгрызая мелкие кусочки, причем делают это тем чаще, чем голоднее становятся.

Наблюдения показали, что растения активно реагируют на такое воздействие и начинают цветение быстрее - иногда на несколько недель раньше своих "некусаных" соседей. Таким образом насекомые могут обеспечивать питание потомству даже ранней весной, когда ресурсов еще недостаточно. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Впервые на такое поведение обратила внимание ученая из французского Национального института сельскохозяйственных исследований Фотейни Пашалиду (Foteini Paschalidou), наблюдавшая шмелей Bombus terrestris. О нем сообщали и местные фермеры, хотя в научной литературе это покусывание до сих пор не было описано. Чтобы лучше изучить его, биологи провели эксперименты в лаборатории с шмелями B. terrestris и растениями горчицы и томата.

Запертые вместе с растениями насекомые действительно оставляли на листьях дырки, причем после трех дней без питательной пыльцы делали это заметно чаще, чем те же шмели в обычных условиях, имея полную свободу собирать пищу. Более того, ученые заметили, что к растениям, которые располагались рядом со свободно летавшими B. terrestris, подлетали шмели и двух других видов, которые демонстрировали точно такое же поведение.

Укусы сказывались и на самих растениях. В лаборатории томаты, укушенные пять-десять раз, зацвели на месяц раньше неповрежденных растений, а горчица - на 16 дней раньше. Само по себе это неудивительно: многие растения ускоряют цветение в ответ на стресс, в том числе при появлении насекомых-листоедов. Однако, когда ученые попробовали подтвердить этот эффект, нанеся на листья мелкие повреждения с помощью бритвы, ничего не произошло. По-видимому, растения каким-то образом распознают характер укусов насекомых - впрочем, в этом еще предстоит разобраться.