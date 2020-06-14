Все как у людей: у птиц есть свои диалекты

Исследователи из Новой Зеландии и Великобритании заявили, что в песнях птиц есть разные диалекты.

Экологи из Новой Зеландии пришли к выводу, что птицы не поют одни и те же песни — они меняются в зависимости от территории проживания и сезона. Эту теорию также подтверждают наблюдения и эксперименты британского бихевиориста (исследователя, который наблюдает за поведением животных) Питера Марле.

Следя за тем, как новорожденные птицы копируют взрослых, ученые обнаружили, что иногда они совершают одну и ту же ошибку в пении. Эта ошибка, в свою очередь, копируется другими птицами, и развивается местный диалект. Это означает, что диалекты могут существовать только на определенной территории, потому что у конкретных птиц появляется своя "устная традиция", — отмечают ученые.

Некоторые птицы рождаются, зная, как петь в том или ином регионе, но многим из них нужно научиться петь иначе во взрослом возрасте. У этих птиц могут развиваться региональные диалекты, то есть их песни начинают звучать немного по-разному в зависимости от того, где они живут. Эти особенности пения могут исчезнуть по мере глобализации — диалекты птиц размываются и теряются из-за роста городов.

Кроме того, диалекты могут создаваться по мере адаптации птиц к местным условиям, говорит американский орнитолог Элизабет Дерриберри. Птицы, которых лучше слышно, могут найти себе пару, а это значит, что их песня с большей вероятностью будет передаваться из поколения в поколение.

Знание разных диалектов помогает птицам — самки распознают эти отличительные особенности песен и предполагают, что носители хорошо знают местность и могут в ней ориентироваться. Именно поэтому некоторые птицы двуязычны или даже трехъязычны — возможно, потому, что они выросли вокруг нескольких территорий со своими особенностями пения. Когда они спариваются, предпочитают петь на местном диалекте, где бы они ни поселились.

Некоторые диалекты быстро меняются — даже в течение сезона размножения. Другие птицы держатся за свои диалекты десятилетиями. Орнитологи отмечают, что диалекты белых воробьев могут не меняться в течение 40 лет.