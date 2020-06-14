Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Отчет НБУ: За неделю продукты питания незначительно подешевели
Отчет НБУ: За неделю продукты питания незначительно подешевели
Мир после пандемии: ОЭСР дала два прогноза для мировой экономики
Мир после пандемии: ОЭСР дала два прогноза для мировой экономики
Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Все как у людей: у птиц есть свои диалекты
Все как у людей: у птиц есть свои диалекты

Все как у людей: у птиц есть свои диалекты

Все как у людей: у птиц есть свои диалекты
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
Исследователи из Новой Зеландии и Великобритании заявили, что в песнях птиц есть разные диалекты.

Экологи из Новой Зеландии пришли к выводу, что птицы не поют одни и те же песни — они меняются в зависимости от территории проживания и сезона. Эту теорию также подтверждают наблюдения и эксперименты британского бихевиориста (исследователя, который наблюдает за поведением животных) Питера Марле.

Следя за тем, как новорожденные птицы копируют взрослых, ученые обнаружили, что иногда они совершают одну и ту же ошибку в пении. Эта ошибка, в свою очередь, копируется другими птицами, и развивается местный диалект. Это означает, что диалекты могут существовать только на определенной территории, потому что у конкретных птиц появляется своя "устная традиция", — отмечают ученые.

Некоторые птицы рождаются, зная, как петь в том или ином регионе, но многим из них нужно научиться петь иначе во взрослом возрасте. У этих птиц могут развиваться региональные диалекты, то есть их песни начинают звучать немного по-разному в зависимости от того, где они живут. Эти особенности пения могут исчезнуть по мере глобализации — диалекты птиц размываются и теряются из-за роста городов.

Кроме того, диалекты могут создаваться по мере адаптации птиц к местным условиям, говорит американский орнитолог Элизабет Дерриберри. Птицы, которых лучше слышно, могут найти себе пару, а это значит, что их песня с большей вероятностью будет передаваться из поколения в поколение.

"Родственник" червей и пиявок: найдена окаменелость древнего кольчатого червя

Знание разных диалектов помогает птицам — самки распознают эти отличительные особенности песен и предполагают, что носители хорошо знают местность и могут в ней ориентироваться. Именно поэтому некоторые птицы двуязычны или даже трехъязычны — возможно, потому, что они выросли вокруг нескольких территорий со своими особенностями пения. Когда они спариваются, предпочитают петь на местном диалекте, где бы они ни поселились.

Некоторые диалекты быстро меняются — даже в течение сезона размножения. Другие птицы держатся за свои диалекты десятилетиями. Орнитологи отмечают, что диалекты белых воробьев могут не меняться в течение 40 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Птицы, Наука.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
03 Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
04 Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий
05 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета, БМП, гранатометов
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета, БМП, гранатометов
Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды
Спасатели предупреждают о граде и сильном ветре
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
Принц Гарри написал письмо, в котором признался о страхе перед будущим
Принц Гарри написал письмо, в котором признался о страхе перед будущим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь